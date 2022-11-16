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推特「藍勾勾」訂閱服務再等等 馬斯克：11月29日重新推出
社群媒體推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）今天表示，推特廣受歡迎的「藍勾勾」（Twitter Blue）付費訂閱服務29日將重新推出，較原定計畫稍晚一些些。
法新社報導，馬斯克推文說：「為了保證絕對沒問題，藍勾勾認證將延至11月29日回歸。」
這較原定今天回歸的計畫遲了2週。
馬斯克說，新版本推出後，更改認證過的名稱將失去藍勾勾，「直到推特確認名稱符合服務條款」。
在原先的版本中，美國用戶只要月付8美元購買藍勾勾，就能隨意更改帳戶名稱並冒充現有帳戶，招來許多人惡搞。
馬斯克接手推特後大規模裁員，7500多名員工被他砍掉一半之後，他對公司的改造招來嚴厲批評，主要廣告商紛紛撤下在推特投放的廣告。
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