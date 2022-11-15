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電影先上院線或直上串流？IMAX執行長：爭論已經結束

聯合新聞網／ INSIDE
受疫情影響，有多部電影因拍攝過程中斷，不得不延後上映時間。 示意圖／ingimage
受疫情影響，有多部電影因拍攝過程中斷，不得不延後上映時間。 示意圖／ingimage

IMAX執行長Richard Gelfond受訪時表示，「電影在院線上映」對於獲得收入的重要性，在現在這個時間點，比以往任何時候都更高！

美國Yahoo Finance專訪IMAX執行長Richard Gelfond，新聞及該專訪影片於週末（美國時間12日）刊出，Richard Gelfond首先提到了Disney++上週公布的、令人失望的財報，認為由於宏觀經濟條件不利和高昂的內容成本影響，這些串流媒體因為直接面對消費者的關係，蒙受了嚴重損失。

迪士尼+、Hulu和ESPN+這三家公司合計在第3季度虧損11億美元，剛公布的第4季度則是合計虧損15億美元。Disney+由於訂閱戶組成多元、外幣匯率波動這兩個原因，每位訂閱者平均收入也滑落到3.91美元，比當初預期的4.29美元低了不少。

Richard Gelfond以湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）為例，這部好萊塢大片由於新冠病毒疫情的全球大流行，發行日總共延後了5次之多。這部續集電影幾乎比原訂上片日期延後了3年整才上映，全球票房收入卻衝上高達15億美元之譜，其後還成為OTT串流影史上排名第一的電影。

「因此，這15億美元（票房）不僅沒有分散串流媒體收入，反而增加了串流媒體收入」，IMAX現任執行長強調說，「現在幾乎每個串流媒體都表示他們認知到在戲院上映的必要性。」

Netflix是唯一的例外，不包括在以上這句話裡面。

但即使是Netflix，也宣佈將在感恩節週末檔期，於選定的AMC、Regal和Cinemark電影院放映旗下倍受期待的電影，2019年電影《鋒迴路轉》的續集——《鋒迴路轉：抽絲剝繭》，在電影院實體上映時間長度為一個星期。

電影院老闆們稱讚此一決定，考慮到Netflix並不受傳統影院聯絡人待見，這可是一個很有意義的「產業壁壘突破」。

不過Netflix聯合執行長Ted Sarandos在電話財報會議上對投資人淡化了此一「突破」，「在電影院上映一周後，大多數觀眾會在Netflix上觀看這部電影，就像他們看其他電影一樣。多數人大部分都是在家裡面看電影。」

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 Netflix 財報 美國 Disney+ OTT

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