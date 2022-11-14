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大幅裁員之餘 Meta也傳出終止發展Portal智慧顯示器與智慧手錶項目

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期宣布裁撤約11000人之後，Meta也宣布終止發展其Portal智慧顯示器，以及先前傳出的智慧手錶項目。

路透新聞取得消息指稱，由於近期大幅裁撤工作人員，加上原本在消費市場銷售表現不佳的Portal智慧顯示器，在去年幾乎僅有不到1%的銷售成長表現，後續轉向企業應用更無顯著成長跡象，因此Meta決定終止發展此項產品。

除了宣布終止Portal智慧顯示器後續發展，相關消息更指出Meta在約54%的裁員對象是負責企業營運，其餘則是技術研發相關成員，同時裁員範圍涉及多個部門，即便有高度工作績效表現的員工也難逃被裁撤命運。此外，Meta也將原本負責語音及視訊功能的成員併入其他通訊服務團隊，並且重組可處理困難問題的工程團隊。

另一方面，The Information網站消息也指出Meta內部決定終止繼續發展智慧手錶項目，依照Meta技術長Andrew Bosworth向內部員工說明，原本負責智慧手錶項目團隊將轉向擴增實境眼鏡項目研發，而其中約一半人數則會參與Reality Labs目前投入的擴增實境應用項目。

而實際上，今年6月就曾傳出Meta已經終止投入10億美元研發的智慧手錶項目，並且轉向研發其他穿戴裝置的消息。

在先前傳聞中，Meta此款智慧手錶裝置內部代號為「Milan」，開發時間至少已經有兩年左右，特色包含搭載兩組攝影鏡頭與心率量測功能，甚至攝影鏡頭還可拆卸，方便使用者取下進行拍攝，並且將照片分享至Instagram等社群平台。

其他設計，則包含可透過智慧手錶上的鏡頭進行視訊對話，而Facebook也準備與電信業者合作，讓此款智慧手錶能以4G LTE形式連網運作，並且確保手錶能獨立使用，無需特別與手機連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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