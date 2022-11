Netflix證實將投入拍攝 《戰爭機器》改編真人影集

從2019年就傳出Netflix將拍攝Epic Games旗下著名遊戲《戰爭機器》 (Gears of War)系列原創電視劇的消息,稍早由Netflix證實將投入拍攝真人影集,並且將接續製作成人面向的動畫內容,以及更多改編作品內容。

今年適逢《戰爭機器》系列作品推出16年,Netflix也透過官方Twitter帳號證實將投入拍攝系列原創電視劇,並且以系列遊戲作品改編。

《戰爭機器》最早由Epic Games製作,並且透過微軟遊戲工作室於2006年11月7日首次在Xbox 360平台發行,遊戲以虛構的錫拉星球為背景,描述人類在結束全星球範圍的鐘擺戰爭之後,突然爆發從地底湧出諸多獸族的事變日,並且陷入長期抗戰。

而為了消滅獸族,維安政府將希望放在鐘擺戰爭中的英雄,同時也是戰犯身分的馬可斯從監獄中釋放,希望藉此取回和平。

目前Netflix尚未公布改編內容具體細節,預期會在後續公布完整消息。

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow!