直播內容將成為串流影音服務下個戰場？ Netflix將於明年初推出無劇本脫口秀直播節目

日前傳出Netflix計畫藉由直播串流技術,推出無劇本實境秀等類型節目,藉此創造全新觀看體驗與商業模式的消息後,Netflix稍早證實將推出無劇本形式的脫口秀直播節目,並且將由著名喜劇演員Chris Rock的演出內容作為首發,預計在2023年年初正式推出。

相較目前串流影音服務多半是透過使用者隨選方式觀看,並無特定觀看時間上的限制,而若是透過線上直播形式播出的話,則可以吸引更多人在特定時段參與觀看。因此,不難想像Netflix屆時可能利用播出時的高度觀看流量,透過廣告或內容置入等方式增加額外營收。

除了Netflix目前構思直播內容營運模式,包含蘋果、亞馬遜其實也都開始跨入線上直播節目內容,例如前者已經與美國職業棒球大聯盟 (MLB)合作,將透過Apple TV+提供賽事直播,後續更宣布與美國職業足球大聯盟 (MLS)合作,亞馬遜也透過旗下Prime Video服務與NFL國家美式足球聯盟合作,甚至迪士尼旗下Disney+服務也曾為今年奧斯卡提名進行直播,接下來更準備直播新一季的《Dancing With the Stars》 (與星共舞)真人秀節目。

而Netflix除了將推出無劇本形式的脫口秀直播節目,近期更傳出計畫在其服務內提供體育賽事直播內容,藉此吸引更多用戶族群加入使用。

在目前趨勢來看,顯示直播內容將成為諸多串流影音服務的下一個競爭戰場。

Chris Rock is about to make history as the first artist to perform live on Netflix!



The legendary comedian, writer, director, and actor’s newest comedy special will premiere live — globally — in early 2023 on Netflix! pic.twitter.com/707y0Afa08