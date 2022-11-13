標榜為全球最大規模的電子書圖書館Z-Library 網址遭美國政府扣押

標榜為全球最大規模的電子書圖書館Z-Library，其使用網址「z-lib.org」，以及鏡像網址「3lib.net」及「b-ok.org」稍早都已經被美國政府扣押，原因在於收錄大量免費使用的數位圖書內容。

依照先前公布數據，成立於2009年的Z-Library，截至今年10月已經累積收錄近1100萬本電子書與超過8000萬篇文章內容，另外也說明收錄包含英文、法文、簡體中文與繁體中文在內近20種語言文字的學術論文，以及包含教科書與大眾圖文書籍，並且免費供人下載使用。

而英國出版商協會從2015年就開始要求境內電信業者封鎖連接Z-Library服務網址，而哈佛商學院出版社也在2021年3月要求中國境內電信業者封鎖連接Z-Library，至於法國出版商協會同樣也在今年9月要求法院下令電信業者封鎖存取Z-Library服務。

至於美國作家協會更多次指稱Z-Library的作法正在扼殺作家生存空間，尤其在傳統出版市場持續萎縮情況下，規模更大的盜版內容傳播行為將加速作家透過書籍銷售獲取收入比重萎縮。

依照相關數據統計，美國職業作家年收入在2018年透過出版書籍銷售獲取收入約為20300美元，相比10年前約減少42%，因此也讓Z-Library此類收錄大量學術論文、教科書及大眾圖文書籍的網站面臨多名作家抨擊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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