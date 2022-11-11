YouTube全球付費訂閱人數超過8000萬 相比去年同期增加3000萬人
YouTube稍早公布數據顯示，YouTube Premium及YouTube Music在過去一年內增加3000萬名新訂閱用戶，同時在去年7月至今年6月為音樂產業帶動60億美元營收，其中更有30%比例源自使用者上傳內容所產生廣告獲利。
YouTube暨Google全球音樂主管Lyor Cohen表示，未來將持續與音樂產業合作，藉此推動音樂產業持續成長動能。
除了說明YouTube Premium及YouTube Music在過去一年內增加3000萬名新訂閱用戶，YouTube更表示目前全球付費訂閱用戶人數已經超過8000萬，相比去年有顯著增長比例。
目前YouTube服務分別提供附帶廣告版本，以及每月訂閱即可去除廣告，同時可使用YouTube Music與原創內容服務的YouTube Premium，而使用者亦可透過較少金額訂閱僅有音樂服務的YouTube Music。
而近期為了平衡營收成本，Google開始在全球各地調漲YouTube Premium訂閱費用，最高漲幅達25%以上。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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