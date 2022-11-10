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又是網軍？館長公司被查稅求饒 綠營側翼認：我檢舉的

神人實測LINE「沒出現1符號」代表被封鎖 新增相簿小心被看光

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE是熱門的通訊軟體之一。示意圖／記者林澔一攝影
LINE是熱門的通訊軟體之一。示意圖／記者林澔一攝影

LINE是熱門的通訊軟體之一，許多人會利用LINE和友人、同事聯繫，但若是被對方封鎖了，你看得出來嗎？近日有網友在Dcard分享實測「被對方封鎖」後的結果，發現只要透過「撥通語音通話」就可以知道是否被對方封鎖。

原PO表示，若iPhone想測試LINE有沒有被封鎖或開啟阻擋訊息，除了贈送貼圖的方式，「最快的方法是打電話」。

一、以iOS系統來說，若被對方封鎖，撥通LINE語音通話後，若左上角「顯示通話符號」，代表沒有被封鎖；反之，若被封鎖或未被加好友，則不管響多久都不會顯示通話符號。

圖擷取自手機畫面
圖擷取自手機畫面

二、被對方封鎖後，在對話未刪除的情況下，對方依舊能看到封鎖後你所新增的相簿內容。

有些人確定自己被封鎖後，會把對話框當作記事本使用，但其實只要對方留著聊天視窗、沒有把對話刪除，即使是封鎖狀態，依舊可以看到相簿內容。

三、對方封鎖後再解除，你在封鎖期間傳的訊息「對方是看不到的」，但對方解除封鎖後對話仍會顯示已讀。

另外，原PO也加碼分享如何判斷對方是否登出IG帳號（不在線上），直言其實也只要打通電話就可以辨別。

一、若對方已登出，撥通IG聊天室語音通話，並不會發出任何鈴聲提示；反之，若對方未登出，撥通語音後會有「登～」的鈴聲響起。

二、若與封鎖對象曾聊天互動過的話，原PO建議「封鎖後再解除，重複幾次」，這樣兩人的聊天內容就會被系統自動刪除。原PO透露，這是有機率性發生的，他使用4支帳號實測，發現有的封鎖2、3次後就消失，但也有的要封鎖10幾次才消失。

LINE iPhone iOS Instagram

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