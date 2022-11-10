想改用每月只要150元的HBO GO？訂閱教學、使用心得不私藏

最近Disney+發表第三季財報，該平台在今年度累積增加5,700萬訂閱，訂閱總數超過2.35億，戰力開始與Netflix平分秋色了起來，這兩大串流平台也是台灣最多人使用的觀影平台，不過隨著Netflix開始要增加不可跳過廣告，廣告版的訂閱方案還僅支援720p，不少人也感到不滿想退訂，不過除了Disney+以外，你還有什麼選擇呢？我選擇開箱看看有《哈利波特》跟《駭客任務》系列的HBO GO！以下優缺心得整理成一篇給你啦～

訂閱HBO GO很容易！

之前總是聽說大家不想訂閱HBO GO的原因，是因為很麻煩，以往訂閱HBO GO要透過有線電視業者，如TBC台灣寬頻、台灣大、凱擘等，不過其實在2020年7月時，大家就可以用手機內的App直接訂閱了，跟其他訂閱制的App並無二致，非常簡單。首先直接在App上註冊一個HBO GO帳號，然後就可以選擇訂閱，方案僅兩種：月付150元／季付290元（原價的85折），一個帳號最多可以註冊5個設備，可同時上線2台設備。

圖擷取自HBO GO畫面

HBO GO內容優質，可是⋯

HBO GO上的內容往往是吸引消費者訂閱的原因，著名影集如《冰與火之歌》、《西方極樂園》、《花邊教主》，知名電影《哈利波特》、《駭客任務》全系列，或是有些被Netflix下架的經典好片如《王牌冤家》、《大亨小傳》，都可以在HBO GO上看到，不過HBO GO只支援HD畫質，意即你只能用720p觀看這些優質內容，假設你平常是使用Netflix的基本方案（月付270元），其實畫質是一樣的，但如果你是Netflix的標準或高級方案，在電腦上看內容，解析度就會有一定程度的落差，不過如果在手機上看，我是覺得720p滿可以接受的，話說居然有《我們與惡的距離》欸！

圖擷取自HBO GO畫面

HBO GO介面尚須改進

除了畫質以外，HBO GO的使用者介面很需要被改進！不只搜尋跑很慢，通常會有的「繼續觀看」欄位，也只會在手機出現，不會與電腦同步，網頁版我還需要透過搜尋，才能點進我看到一半的影集，超級不直覺。

圖擷取自HBO GO畫面

小結

HBO GO有很多著名電影、劇集，除了剛剛上文有提及到的以外，還有穿越時空經典之作《回到未來》三部曲，或是2017年諾蘭執導的《敦克爾克大行動》，跟超多DC宇宙相關電影劇集等，目前感受是雖然使用者介面很難用，改進空間很大，不過有鑒於內容的優質程度，我應該還是會先把這些電影跟劇給追完，再考慮退訂。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦