快訊

Meta、推特等科技巨頭大炒魷魚 為何這三群人卻拍手叫好？

前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

張庭「傳銷案」舉報元凶曝光！背後竟藏驚人內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推特灰勾短命幾小時就被馬斯克「砍了」 官方帳號想拿藍勾要繼續等

聯合新聞網／ INSIDE
馬斯克入主推特後計畫推動多項改革。 歐新社
馬斯克入主推特後計畫推動多項改革。 歐新社

許多灰勾稍縱即逝，有帳號在昨日晚上短暫出現灰勾後，勾勾卻在數個小時後，被馬斯克消失了。

Twitter Blue已正式上線，目前只有iOS的用戶可以每月7.99美元（約台幣254元）的價格獲得認證藍勾勾，但尚無法使用藍勾之外的其他訂閱功能。訂閱服務還未開放給Android和網路版用戶。

另外，認證官方帳號的灰勾勾也已啟用，將用來標示政府、企業和媒體等帳號，並由Twitter來決定哪些為官方帳號。但目前認證標識的出現，背後似乎還未有個固定的邏輯，像外媒《華爾街日報》剛開始沒出現灰勾，《信息》（The Information）至現在仍沒有，連馬斯克自己的帳號也還未經官方驗證。

而且許多灰勾稍縱即逝，有帳號在昨日晚上短暫出現灰勾後，勾勾卻在數個小時後消失於頁面上，包括科技評論網紅馬克斯·布朗利（Marques Brownlee），在Twitter介紹他的頁面出現藍勾和灰勾，才過兩小時馬斯克便在下面回復「我刪掉了」，布朗利的灰勾就應聲消失。

外媒《TechCrunch》也發生同樣情況，得到灰勾後又遭移除，因此刊登了報導悼念自家灰勾，編輯主任Darrell Etherington表示，當他們回頭看這段短暫被官方認證的時光，便感到無比光榮。

由於Twitter還有大量的帳號需要審核，短期內應難以認證完所有官方帳號，馬斯克也發推文表示：「請注意Twitter將在未來幾個月做很多蠢事，我們會保留可行的部分，並改掉不可行的」。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter 華爾街 藍勾勾 馬斯克

延伸閱讀

台人要工作幾天才買得起iPhone 14 Pro？這國竟要努力5個月

安卓用戶限定！用這方法「10秒錢入帳」 點數多處都可用

影／達人傳授iPhone「4步驟」拍出月球清晰表面 百萬人驚嘆

日本人不買新機！改買二手iPhone舊機 「心態改變」原因曝

相關新聞

手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年

又一波LINE免費貼圖小確幸來了！LINE「期間限定」下載的貼圖應景即將到來的聖誕節、跨年連假，免費LINE貼圖包含小胖雞、鹿鼻羊、屁股沙與貓小姐Ms.Cat等。 《聯合新聞網》蒐集9款期間限定

她收求職APP面試邀約好心動 打開Google街景驚覺「被抓走無法求救」

求職陷阱多，民眾上網找工作務必提高警覺！一名女網友日前透過某APP找工作，也收到面試邀請的通知，當下立刻答應。後來才發現面試地點疑似在宜蘭縣礁溪鄉的一處住家，覺得既偏僻又奇怪，加上想到近期曾爆發台版柬埔寨囚虐案，於是果斷拒絕對方，也呼籲求職者務必要事先了解面試地點，以保護自身安全。

推特灰勾短命幾小時就被馬斯克「砍了」 官方帳號想拿藍勾要繼續等

許多灰勾稍縱即逝，有帳號在昨日晚上短暫出現灰勾後，勾勾卻在數個小時後，被馬斯克消失了。 Twitter Blue已正式上線，目前只有iOS的用戶可以每月7.99美元（約台幣254元）的價格獲得認

推特「灰勾勾」超短命 啟用數小時馬斯克宣布取消：我把它砍了

社群媒體推特（Twitter）今天宣布針對部分知名帳號推出新的灰色「官方」認證標籤，但推出沒多久旋即取消

網紅徵人要「攝影企劃剪輯」起薪開33K 網爆炸：她5個月能買12個愛馬仕

YouTuber外表光鮮亮麗，其實背後大多有團隊協助才能製作出許多精彩內容。有YouTuber在網上貼出徵人需求，不但限制性別，還要求拍攝剪輯能力、熟悉網路社群、對頻道規劃有想法，起薪33K依能力調整。Dcard上便有網友認為這樣的薪水「要求太多」，引起熱烈討論。

Netflix計畫增加賽事直播內容 藉此吸引更多用戶族群

消息指稱，Netlfix計畫在其服務內提供體育賽事直播內容，藉此吸引更多用戶族群加入使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。