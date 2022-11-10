推特灰勾短命幾小時就被馬斯克「砍了」 官方帳號想拿藍勾要繼續等

Twitter Blue已正式上線，目前只有iOS的用戶可以每月7.99美元（約台幣254元）的價格獲得認證藍勾勾，但尚無法使用藍勾之外的其他訂閱功能。訂閱服務還未開放給Android和網路版用戶。

另外，認證官方帳號的灰勾勾也已啟用，將用來標示政府、企業和媒體等帳號，並由Twitter來決定哪些為官方帳號。但目前認證標識的出現，背後似乎還未有個固定的邏輯，像外媒《華爾街日報》剛開始沒出現灰勾，《信息》（The Information）至現在仍沒有，連馬斯克自己的帳號也還未經官方驗證。

而且許多灰勾稍縱即逝，有帳號在昨日晚上短暫出現灰勾後，勾勾卻在數個小時後消失於頁面上，包括科技評論網紅馬克斯·布朗利（Marques Brownlee），在Twitter介紹他的頁面出現藍勾和灰勾，才過兩小時馬斯克便在下面回復「我刪掉了」，布朗利的灰勾就應聲消失。

Update: It's now gone https://t.co/5C0t7txi14 — Marques Brownlee (@MKBHD) 2022年11月9日

外媒《TechCrunch》也發生同樣情況，得到灰勾後又遭移除，因此刊登了報導悼念自家灰勾，編輯主任Darrell Etherington表示，當他們回頭看這段短暫被官方認證的時光，便感到無比光榮。

easy come, easy go pic.twitter.com/GguIzQSiLR — Bryce Durbin (@dicebourbon) 2022年11月9日

由於Twitter還有大量的帳號需要審核，短期內應難以認證完所有官方帳號，馬斯克也發推文表示：「請注意Twitter將在未來幾個月做很多蠢事，我們會保留可行的部分，並改掉不可行的」。

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月9日

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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