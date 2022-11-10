網紅徵人要「攝影企劃剪輯」起薪開33K 網爆炸：她5個月能買12個愛馬仕
YouTuber外表光鮮亮麗，其實背後大多有團隊協助才能製作出許多精彩內容。有YouTuber在網上貼出徵人需求，不但限制性別，還要求拍攝剪輯能力、熟悉網路社群、對頻道規劃有想法，起薪33K依能力調整。Dcard上便有網友認為這樣的薪水「要求太多」，引起熱烈討論。
網友貼出該徵人文截圖，裡面寫到「徵求YouTuber幕後企劃導演一名，限女生或者性別男但你是姊妹，不然怕去拍國外企劃的話不方便一間」、「起薪33000起跳，基本上要很了解我，對我的頻道有很多構想，對YouTube生態，節目內容規劃也很有想法。」
底下還有10點額外條件，包括熟悉影片製作軟體；熟悉FB、IG、YouTube等社群媒體受眾喜好；臨場反應佳、擅長溝通、理解力高、企圖心強；具1年以上影片拍攝、剪輯經驗相關工作經驗尤佳。
許多網友認為這樣的給薪條件不佳「要會那麼多開3.3w笑死人」、「要徵企劃就徵企劃，要徵剪輯就徵剪輯，兩個都要做，然後起薪才33k」、「5個月能買12個愛馬仕，要人攝影企劃剪片只肯給33000」、「別的不說，光限性別就違法了吧？」「如果我具備那10點所要求的能力，全都我在做那要妳幹嘛？我自己來就好啦」、「她之前就是這樣啊，直銷賺爆炸多然後設計logo還要po限動找網友投稿給她篩選」。
但也有人認為沒有不妥「我工作內容也很多，只有35000」、「還好吧，很多中小企業要求比這更多更專業，也才一個月四萬」、「她開出來如果有人去不就市場機制，跟她賺多賺少有什麼關係」、「其實33000正常，但攝影、企劃、剪輯三個要分開」。
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