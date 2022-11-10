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Netflix計畫增加賽事直播內容 藉此吸引更多用戶族群

聯合新聞網／ 楊又肇

消息指稱，Netlfix計畫在其服務內提供體育賽事直播內容，藉此吸引更多用戶族群加入使用。

依照華爾街日報報導指出，Netflix近期參與競標法國、英國等歐洲國家男子職業網球協會 (ATP)巡迴賽轉播權，而先前也曾討論爭取諸如英國女子網球協會 (WTA)巡迴賽，以及諸如自行車等賽事轉播權，但最終考量成本因素而放棄。

但從Netflix目前計畫取得知名度相對較低的賽事轉播權，似乎希望藉由賽事轉播內容吸引更多用戶加入其服務。而Netflix去年也曾傳出計畫收購世界衝浪聯盟 (WSL)，最終因為價格無法達成共識而告吹，但也顯示Netflix希望透過賽事內容增加服務吸引力。

類似情況，蘋果在今年宣布與美國職業棒球大聯盟 (MLB)合作，將透過Apple TV+提供賽事直播，後續更宣布與美國職業足球大聯盟 (MLS)合作，預計從2023年起透過Apple TV app獨家直播每一場賽事內容，藉此吸引更多人使用Apple TV+服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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