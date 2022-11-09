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手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年

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手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年

聯合新聞網／ 綜合報導
圖取自LINE官網、聯合新聞網製圖
圖取自LINE官網、聯合新聞網製圖

又一波LINE免費貼圖小確幸來了！LINE「期間限定」下載的貼圖應景即將到來的聖誕節跨年連假，免費LINE貼圖包含小胖雞、鹿鼻羊、屁股沙與貓小姐Ms.Cat等。

《聯合新聞網》蒐集9款期間限定免費LINE貼圖，但特別注意這些免費貼圖並非「永久使用」，最高使用期限為180天，快來下載吧！

▊ 生活市集 × 小胖雞

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/8
使用期限：180天

圖擷取自手機畫面
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▊ LINE購物 × 鹿鼻羊

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

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▊ HITO本舖 × 屁股沙

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

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▊ 新光銀行 × 貓小姐Ms.Cat

連結網址：點我下載
下載任務：註冊新光銀行LINE帳號會員
下載期限：2023/2/6
使用期限：180天

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▊ LINE禮物 × 醜白兔

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/11/24
使用期限：90天

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▊ LINE購物品牌名店 × 其實他是鵝

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/1
使用期限：90天

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▊ LINE購物 夯話題 × 耍廢貓

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/1
使用期限：90天

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▊ DIOR 官方限定貼圖

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

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▊ 梵克雅寶幸運貼圖

連結網址：點我下載
下載任務：將官方帳號加為好友即可下載
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

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LINE 貼圖 聖誕節 跨年 春節

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