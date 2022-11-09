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手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年
又一波LINE免費貼圖小確幸來了！LINE「期間限定」下載的貼圖應景即將到來的聖誕節、跨年連假，免費LINE貼圖包含小胖雞、鹿鼻羊、屁股沙與貓小姐Ms.Cat等。
《聯合新聞網》蒐集9款期間限定免費LINE貼圖，但特別注意這些免費貼圖並非「永久使用」，最高使用期限為180天，快來下載吧！
▊ 生活市集 × 小胖雞
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/8使用期限：180天
▊ LINE購物 × 鹿鼻羊
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/8使用期限：90天
▊ HITO本舖 × 屁股沙
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/8使用期限：90天
▊ 新光銀行 × 貓小姐Ms.Cat
連結網址：點我下載下載任務：註冊新光銀行LINE帳號會員下載期限：2023/2/6使用期限：180天
▊ LINE禮物 × 醜白兔
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/11/24使用期限：90天
▊ LINE購物品牌名店 × 其實他是鵝
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/1使用期限：90天
▊ LINE購物 夯話題 × 耍廢貓
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/1使用期限：90天
▊ DIOR 官方限定貼圖
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/8使用期限：90天
▊ 梵克雅寶幸運貼圖
連結網址：點我下載下載任務：將官方帳號加為好友即可下載下載期限：2022/12/8使用期限：90天
📌 數位夯什麼？快來看看
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