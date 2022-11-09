手刀下載！免費LINE貼圖小確幸又來了 這9款從聖誕節用到過年

又一波LINE免費貼圖小確幸來了！LINE「期間限定」下載的貼圖應景即將到來的聖誕節、跨年連假，免費LINE貼圖包含小胖雞、鹿鼻羊、屁股沙與貓小姐Ms.Cat等。

《聯合新聞網》蒐集9款期間限定免費LINE貼圖，但特別注意這些免費貼圖並非「永久使用」，最高使用期限為180天，快來下載吧！

▊ 生活市集 × 小胖雞

圖擷取自手機畫面

▊ LINE購物 × 鹿鼻羊

圖擷取自手機畫面

▊ HITO本舖 × 屁股沙

圖擷取自手機畫面

▊ 新光銀行 × 貓小姐Ms.Cat

圖擷取自手機畫面

▊ LINE禮物 × 醜白兔

圖擷取自手機畫面

▊ LINE購物品牌名店 × 其實他是鵝

圖擷取自手機畫面

▊ LINE購物 夯話題 × 耍廢貓

圖擷取自手機畫面

▊ DIOR 官方限定貼圖

圖擷取自手機畫面

▊ 梵克雅寶幸運貼圖

圖擷取自手機畫面

商品推薦