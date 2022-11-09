快訊

沖繩嘉手納的商機與宿怨 「投資美軍地皮」廣告台灣也有

高虹安助理費涉貪汙？他揭踩到郭台銘「8字紅線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你家也是？LINE家庭群組這5字「全台大撞名」 網狂喊+1：我媽取的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，大部分人的家庭群組都叫「我們這一家」這難道是真的嗎？。示意圖/ingimage
一名網友好奇，大部分人的家庭群組都叫「我們這一家」這難道是真的嗎？。示意圖/ingimage

你家也是嗎？近期網友討論，許多家庭的line群組都會取名為「我們這一家」，就有人好奇這是真還是假，便發文詢問「大家的家庭群組叫什麼」掀起熱烈討論，還釣出許多有趣的群組名稱，讓眾人笑翻。

該名網友在Ｄcard以「line的家庭群組名」為題發問，他表示看到報導指出，大部分人的家庭群組都叫「我們這一家」這難道是真的嗎？並分享自家的群組名是打英文的，感覺不容易跟別人撞名。

文章曝光，一堆人見狀紛紛喊+1，「我家的就是我們這一家，我媽取完還沾沾自喜」、「我們這一家+1」、「看最多的應該就我們這一家」、「好巧！我們家也是」。

不過，也有許多網友們曬出自家的群組名，「我們家姓江，我爸直接取叫『江姜疆醬』」、「我們家姓蔡，叫菜園」、「我媽當初要打『我們都是一家人』，結果打成『我們一家都是人』沿用至今」、「我家叫超速一家，因為常常收到國家級追焦照」、「家裡兩個小孩都在北部讀書，爸媽在澎湖，所以我們的群組名稱是北漂小孩vs老人」。

延伸閱讀

幸運之神降臨！友人發票「連中12期」沒斷過 他驚：天選之人？

世代差異？唐寶寶事件臉書、Dcard風向對立 網曝其實這原因

可致富的杯子！用星巴克杯子喝咖啡一年省18萬 網友鬧回：欣賞你的樂觀

高雄建商賣房出新招！長髮正妹端咖啡秀渾圓雙峰 身分曝光是她

相關新聞

你家也是？LINE家庭群組這5字「全台大撞名」 網狂喊+1：我媽取的

你家也是嗎？近期網友討論，許多家庭的line群組都會取名為「我們這一家」，就有人好奇這是真還是假，便發文詢問「大家的家庭群組叫什麼」掀起熱烈討論，還釣出許多有趣的群組名稱，讓眾人笑翻。

IG演算法又改？瘋狂推送活春宮、獵奇不雅片 網友超崩潰

近期有網友滑Instagram時發現，在搜尋介面時竟會隨機出現不雅影片，甚至在檢舉過後仍一直出現，許多網友看了也紛紛表示「我的也是」，引起許多共鳴。

Youtube影片突出現「綠色免費」字樣是什麼？網友專業解釋

近日在用手機觀看Youtube影片時，是否有注意到綠色的「免費」字樣？有網友分享Youtube更新後發現某些影片會標註綠色「免費」，引起議論。

IG小盒子「按1符號」喚醒隱藏功能 妹子大讚：半夜很好用

LINE日前更新無聲傳訊功能，能讓用戶傳送訊息給對方時取消提醒鈴聲，適用於對方不方便或對方正在睡覺休息時，不想打擾對方的時候使用，但除了LINE之外，近日有網友發現就連IG也有類似功能！ 這名女

原本將推行的新版Twitter Blue訂閱服務 將考量美國選舉延後上線

原先準備先開放美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及英國等英語使用國家境內iOS裝置用戶訂閱使用的新版Twitter Blue，但Twitter目前似乎已經因為考量美國境內選舉影響，暫時延後實際上線時間。

報導指稱Elon Musk已經裁撤Twitter多個部門員工 總人數超過原有50%比例

消息指出，目前Twitter已有50%比例員工被裁撤，受影響部門包含產品信任與安全、政策、通訊、推文管理、人工智慧倫理、數據科學、機器學習、社會公益，以及研究與核心工程單位，就連高層也有多達90%比例受影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。