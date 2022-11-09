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你家也是？LINE家庭群組這5字「全台大撞名」 網狂喊+1：我媽取的
你家也是嗎？近期網友討論，許多家庭的line群組都會取名為「我們這一家」，就有人好奇這是真還是假，便發文詢問「大家的家庭群組叫什麼」掀起熱烈討論，還釣出許多有趣的群組名稱，讓眾人笑翻。
該名網友在Ｄcard以「line的家庭群組名」為題發問，他表示看到報導指出，大部分人的家庭群組都叫「我們這一家」這難道是真的嗎？並分享自家的群組名是打英文的，感覺不容易跟別人撞名。
文章曝光，一堆人見狀紛紛喊+1，「我家的就是我們這一家，我媽取完還沾沾自喜」、「我們這一家+1」、「看最多的應該就我們這一家」、「好巧！我們家也是」。
不過，也有許多網友們曬出自家的群組名，「我們家姓江，我爸直接取叫『江姜疆醬』」、「我們家姓蔡，叫菜園」、「我媽當初要打『我們都是一家人』，結果打成『我們一家都是人』沿用至今」、「我家叫超速一家，因為常常收到國家級追焦照」、「家裡兩個小孩都在北部讀書，爸媽在澎湖，所以我們的群組名稱是北漂小孩vs老人」。
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