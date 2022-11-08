IG演算法又改？瘋狂推送活春宮、獵奇不雅片 網友超崩潰
近期有網友滑Instagram時發現，在搜尋介面時竟會隨機出現不雅影片，甚至在檢舉過後仍一直出現，許多網友看了也紛紛表示「我的也是」，引起許多共鳴。
一名網友在Dcard閒聊版上發文，表示這一兩天自己的Instagram搜尋的介面莫名其妙出現一些不雅影片，甚至擔心如果是國小國中生看到「真的⋯⋯很 不 行！」，原PO崩潰得直呼「到底是被什麼邪教入侵啦！」。
從原PO貼出的影片可以發現，隨機推薦的影片中有獼猴自瀆、KTV活春宮、女體穿毛衣激凸等等⋯⋯各種獵奇、性愛影片內容，原PO無奈表示，出現一堆這種真的會瘋掉，現在寧願出現商品的影片，也不想看到這些，「檢舉了還是一直出現，甚至更多」。
許多網友紛紛留言，表示「我也是，出現一堆奶照或大奶影片，我平常根本沒滑過那些東西」、「我也是，一堆泰國人搖來搖去，穿雷絲的衣服透奶的，還有餵母乳！」、「感覺有人在操縱演算法，我本人平常頁面都是健身跟重機，我女友的平常都是可愛的小寶寶跟食物，然後最近同時出現爆多奇怪的大奶跟身心障礙人士，感覺怪怪的」、「我也是，我昨天睡覺前滑一下真的快瘋掉⋯，還有看起來是罕見疾病的人、也有皮膚病的，各種密集恐懼、不正常的人體，看到真的很不舒服。」
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