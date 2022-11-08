快訊

直播／較上周降27.2％！今本土+24935例、境外+39 病歿15例

Youtube影片突出現「綠色免費」字樣是什麼？網友專業解釋

聯合新聞網／ 綜合報導

近日在用手機觀看Youtube影片時，是否有注意到綠色的「免費」字樣？有網友分享Youtube更新後發現某些影片會標註綠色「免費」，引起議論。

一名網友在Dcard追星版分享，自己今天一如往常在看韓國團體TWICE的MV，然而在看到「Talk that Talk」MV時，卻發現在日期旁有特別標註「免費」，令他相當好奇。

網友看Youtube時發現綠色「免費」字樣，引起討論。 圖擷自Dcard
網友看Youtube時發現綠色「免費」字樣，引起討論。 圖擷自Dcard

許多網笑回「免費的美女，快來」、「大概是從這影片看美女不用錢」，也有網友專業回應，表示「印象中TWICE有一些影集是要付費的，可能是相對於那個，這部影片是免費的」。

PTT八卦版也有人發現類似影片，同樣引來網友專業回答，表示有些影片在Youtube上是需要付費的，像電影等影片，而這些有標註「免費」綠色字樣的影片則可能用一樣管道上傳，接著設定免費觀看，因此才出現這字樣。

PTT Dcard YouTube

延伸閱讀

YouTuber飛日本當牛郎揭「1小時賺11萬」 曝內幕：以為要拐女生掏錢

5款惡意APP快刪！暗藏木馬程式竊取個資 戶頭錢財恐被搬空

IG小盒子「按1符號」喚醒隱藏功能 妹子大讚：半夜很好用

蘋果突襲開賣AirPods Pro 2 此刻預購3週後即到手

相關新聞

IG小盒子「按1符號」喚醒隱藏功能 妹子大讚：半夜很好用

LINE日前更新無聲傳訊功能，能讓用戶傳送訊息給對方時取消提醒鈴聲，適用於對方不方便或對方正在睡覺休息時，不想打擾對方的時候使用，但除了LINE之外，近日有網友發現就連IG也有類似功能！ 這名女

IG演算法又改？瘋狂推送活春宮、獵奇不雅片 網友超崩潰

近期有網友滑Instagram時發現，在搜尋介面時竟會隨機出現不雅影片，甚至在檢舉過後仍一直出現，許多網友看了也紛紛表示「我的也是」，引起許多共鳴。

Youtube影片突出現「綠色免費」字樣是什麼？網友專業解釋

近日在用手機觀看Youtube影片時，是否有注意到綠色的「免費」字樣？有網友分享Youtube更新後發現某些影片會標註綠色「免費」，引起議論。

YouTuber飛日本當牛郎揭「1小時賺11萬」 曝內幕：以為要拐女生掏錢

YouTuber晨灰與Nick搭擋組成「Crazy Man瘋男」，頻道以新穎題材、嘗試另類體驗著稱，吸引超過72萬名粉絲追蹤訂閱。近日2人飛到日本旅遊，更到牛郎店「打工」體驗，驚人的是能在1小時達到5

原本將推行的新版Twitter Blue訂閱服務 將考量美國選舉延後上線

原先準備先開放美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及英國等英語使用國家境內iOS裝置用戶訂閱使用的新版Twitter Blue，但Twitter目前似乎已經因為考量美國境內選舉影響，暫時延後實際上線時間。

報導指稱Elon Musk已經裁撤Twitter多個部門員工 總人數超過原有50%比例

消息指出，目前Twitter已有50%比例員工被裁撤，受影響部門包含產品信任與安全、政策、通訊、推文管理、人工智慧倫理、數據科學、機器學習、社會公益，以及研究與核心工程單位，就連高層也有多達90%比例受影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。