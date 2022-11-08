Youtube影片突出現「綠色免費」字樣是什麼？網友專業解釋

近日在用手機觀看Youtube影片時，是否有注意到綠色的「免費」字樣？有網友分享Youtube更新後發現某些影片會標註綠色「免費」，引起議論。

一名網友在Dcard追星版分享，自己今天一如往常在看韓國團體TWICE的MV，然而在看到「Talk that Talk」MV時，卻發現在日期旁有特別標註「免費」，令他相當好奇。

網友看Youtube時發現綠色「免費」字樣，引起討論。 圖擷自 Dcard

許多網笑回「免費的美女，快來」、「大概是從這影片看美女不用錢」，也有網友專業回應，表示「印象中TWICE有一些影集是要付費的，可能是相對於那個，這部影片是免費的」。

PTT八卦版也有人發現類似影片，同樣引來網友專業回答，表示有些影片在Youtube上是需要付費的，像電影等影片，而這些有標註「免費」綠色字樣的影片則可能用一樣管道上傳，接著設定免費觀看，因此才出現這字樣。

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