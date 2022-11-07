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YouTuber飛日本當牛郎揭「1小時賺11萬」 曝內幕：以為要拐女生掏錢
YouTuber晨灰與Nick搭擋組成「Crazy Man瘋男」，頻道以新穎題材、嘗試另類體驗著稱，吸引超過72萬名粉絲追蹤訂閱。近日2人飛到日本旅遊，更到牛郎店「打工」體驗，驚人的是能在1小時達到50萬日圓（近11萬台幣）的業績。
Nick透過IG分享「一日牛郎」的心得，他透露以前總覺得牛郎的工作是要用花言巧語、肢體接觸等方法來拐女孩子掏錢，但實際體驗後才知道不是這麼一回事，「其實根本沒有什麼肢體接觸，而是像朋友一樣開心聊天，也完全沒有任何色情，是用盡全力讓女孩子開心的工作」。
Nick也表示他獲得一位女客人的稱讚，雖然他不是專業牛郎，語言障礙也讓彼此用Google翻譯溝通，但女客人讚許Nick的服務讓她感到快樂且滿足，Nick坦言自己對牛郎這項職業有了不同的認識，「每個人的消遣不同，每個人的壓力與生活也不同，對那些女孩子來說，（牛郎）可能是人生苦海的一絲希望」。
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