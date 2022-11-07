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前Twitter執行長發文致歉 認為目前出現大規模裁員與自己有關

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近期Twitter易主後，隨即面臨裁撤約50%比例員工，同時內部運作模式也大幅調整的情況，創辦人暨前執行長Jack Dorsey稍早透過個人Twitter帳號致歉，並且認為相關責任在自己身上。

Jack Dorsey表示，Twitter目前會面臨大幅裁員及調整，主要與過去任執行長時，讓公司發展大幅增長有關，導致Elon Musk正式持有Twitter後進行大規模精簡。

紐約郵報日前報導指稱，先前有不少員工認為Jack Dorsey過去曾支持Elon Musk收購Twitter，因此導致目前出現大規模裁員情況，而此次透過Twitter表示認為責任在自己身上，或許也凸顯Jack Dorsey並未預期Elon Musk會進行大規模裁員。

目前Twitter已有50%比例員工被裁撤，受影響部門包含產品信任與安全、政策、通訊、推文管理、人工智慧倫理、數據科學、機器學習、社會公益，以及研究與核心工程單位，就連高層也有多達90%比例受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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