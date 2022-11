前Twitter執行長發文致歉 認為目前出現大規模裁員與自己有關

針對近期Twitter易主後,隨即面臨裁撤約50%比例員工,同時內部運作模式也大幅調整的情況,創辦人暨前執行長Jack Dorsey稍早透過個人Twitter帳號致歉,並且認為相關責任在自己身上。

Jack Dorsey表示,Twitter目前會面臨大幅裁員及調整,主要與過去任執行長時,讓公司發展大幅增長有關,導致Elon Musk正式持有Twitter後進行大規模精簡。

紐約郵報日前報導指稱,先前有不少員工認為Jack Dorsey過去曾支持Elon Musk收購Twitter,因此導致目前出現大規模裁員情況,而此次透過Twitter表示認為責任在自己身上,或許也凸顯Jack Dorsey並未預期Elon Musk會進行大規模裁員。

目前Twitter已有50%比例員工被裁撤,受影響部門包含產品信任與安全、政策、通訊、推文管理、人工智慧倫理、數據科學、機器學習、社會公益,以及研究與核心工程單位,就連高層也有多達90%比例受影響。

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.