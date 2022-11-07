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報導指稱Elon Musk已經裁撤Twitter多個部門員工 總人數超過原有50%比例

聯合新聞網／ 楊又肇

消息指出，目前Twitter已有50%比例員工被裁撤，受影響部門包含產品信任與安全、政策、通訊、推文管理、人工智慧倫理、數據科學、機器學習、社會公益，以及研究與核心工程單位，就連高層也有多達90%比例受影響。

依照The Verge網站取得消息，Elon Musk將向遭裁撤員工支付3個月的遣散費，基本上與Twitter結束交易前所提供遣散費相當，其中包含兩個月的基本薪資，以及銷售業務中的目標收入，或是依照工作達成目標給付的績效獎金，另外也包含醫療衛生費用補助與依照離職時間起算三個月的股價等值現金。

而依照前Twitter資深工程經理Joan Deitchman透露，其帶領的內部演算法團隊已經遭解散，另外也有消息指稱Twitter內部機器學習團隊已經解散約90%成員。

此外，內部員工更指稱Elon Musk計畫削減Twitter服務雲端託管成本，因此有可能導致Twitter短期內可能出現連線不穩定等情況，而目前也有許多廣告業者取消在Twitter投放廣告，更有不少長期使用Twitter的名人、具影響力人物表明將退出使用，因此將對Twitter產生不小影響。

從市調機構Bot Sentinel從Twitter上超過310萬組帳號活動情況統計數據顯示，在Elon Musk於10月27日正式買下Twitter之後，截至11月1日維持的期間內，已經有87.7萬組帳號被註銷，而目前可能已經累積更多帳號流失數量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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