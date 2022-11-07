Google在美國地區的Gmail服務 增加顯示網購包裹出貨動態功能

除了蘋果在iOS 16新增可在錢包app加入網購包裹動態資訊，Google也宣布可在美國境內地區的Gmail增加網購包裹追蹤功能，讓使用者可直接在信件內查詢包裹出貨動態。

不過，跟蘋果在iOS 16增加功能一樣，目前Google在Gmail增加的包裹追蹤功能，暫時也僅在美國境內提供，並且需要使用者同意授權後才能使用。

目前此項功能已經與美國多數主要快遞業者合作，預計在未來幾週內於美國境內上線，讓使用者能在信件中直接顯示包裹預計到貨時間，無須像過往僅能透過信件通知附上連結，並且必須跳離Gmail頁面、另開網頁內容才能順利檢視。

除了提示包裹出貨動態，目前Gmail服務也已經加入顯示機票、火車票、飯店住宿等資訊，同時也能自動將行程時間加入Google日曆，並且在時間接近時自動提醒使用者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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