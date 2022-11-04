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LINE改版解痛苦！「語音訊息」免從頭聽到尾 還更新1功能獨享蘋果iOS

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE日前改版「語音訊息」功能，不用再一次從頭聽到尾了。（製圖／聯合新聞網）
LINE日前改版「語音訊息」功能，不用再一次從頭聽到尾了。（製圖／聯合新聞網）

LINE成為台灣人最常使用的通訊軟體之一，其不斷更新的功能深受網友喜愛。日前又悄悄更新大家「最困擾的功能」──語音訊息，不用再一次聽落落長的語音內容，除此之外，LINE還獨享蘋果（Apple）更新1項便捷功能。

LINE日前在蘋果iOS版的12.18.0版本及安卓（Android）的12.18.2版本更新，目前電腦版仍維持舊功能，新增在播放語音訊息時「可暫停或選擇播放位置」的功能。以往聽語音訊息時，若友人錄了1分鐘的片段，就需一次聽完1分鐘的語音訊息、也不能快轉，若聽到一半不慎按回上一頁或切換至別處，再回到原本的LINE聊天室時，這1分鐘又要再重聽一次，相當不方便。

LINE語音訊息可以按下暫停鍵觀看剩於秒數，以及透過拖曳選擇聆聽位置。（製圖／聯合新聞網）
LINE語音訊息可以按下暫停鍵觀看剩於秒數，以及透過拖曳選擇聆聽位置。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測LINE新版語音訊息，可以在途中按下暫停，上方也會顯示剩餘秒數。此外，也能長按語音訊息左右拖曳，選擇指定的秒數聆聽語音訊息。雖然按回上一頁仍會讓語音訊息從新開始，但多了上述選擇指定語言位置的功能就不怕一直要「重聽」了。

《聯合新聞網》實測，可以左右拖曳語音訊息的秒數位置，不怕聽一半斷掉又要重聽。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，可以左右拖曳語音訊息的秒數位置，不怕聽一半斷掉又要重聽。（製圖／聯合新聞網）

LINE這次還獨享蘋果iOS版，在Apple Watch版的LINE裡，新增「傳送圖片」的功能，《聯合新聞網》也實測，真的可以直接在手錶裡傳照片了，不過目前疑似只能傳送相簿App裡的「喜好項目」、「精選照片」和「自拍」等，無法傳送「最近項目」裡的所有照片，較為可惜。

Apple Watch版的LINE也在此次改版中，可傳送照片到LINE裡，但實測後發現僅能傳送相簿App裡的「喜好項目」、「精選照片」和「自拍」等，較為可惜。（製圖／聯合新聞網）
Apple Watch版的LINE也在此次改版中，可傳送照片到LINE裡，但實測後發現僅能傳送相簿App裡的「喜好項目」、「精選照片」和「自拍」等，較為可惜。（製圖／聯合新聞網）

LINE在蘋果iOS除了更新語音訊息功能外，還增加Apple Watch版的LINE可以傳送圖片。（製圖／聯合新聞網）
LINE在蘋果iOS除了更新語音訊息功能外，還增加Apple Watch版的LINE可以傳送圖片。（製圖／聯合新聞網）

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