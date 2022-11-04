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Tumblr調整使用政策 將有條件放寬裸體在內的話題

聯合新聞網／ 楊又肇

2019年轉由WordPress部落格服務背後公司Automattic收購後，Tumblr稍早更新使用政策內容，其中表明將允許使用者以更有彈性方式表達、分享內容，其中包含描述裸體在內的話題。

而依照Tumblr新版使用政策內容描述，自然還有一定但書，例如依然無法直接以圖片、影片、動態圖像、繪畫、CG等型態直接呈現的情色內容，另外包含仇恨言論、假資訊、暴力內容等也依然是禁止項目。

此次調整部分，主要是允許適合分享、討論且不帶情色或色情服務話題透過Tumblr傳播，並且吸引眾人進行討論，因此並非代表Tumblr將擁抱情色內容，藉此增加其使用流量

為了讓更多人了解其中調整差異，Tumblr強調接下來將會讓使用政策內容有更明確的解釋。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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