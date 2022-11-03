地球人別怕！「Google街景服務」App明年3月掰了 這裡還能繼續用
Google推出許多免費服務，像是地圖、搜尋及雲端硬碟等，已成為「地球人」必備的使用工具，不過外媒驚見，Google的「街景服務」App即將關閉，讓不少人驚訝不已。
不少人會在「Google地圖（Google Map）」查詢地圖時，順便用「小黃人」以360度角度觀看實際街景模樣。不過據《9to5google》報導，日前破解「Google街景服務（Google Street View）」App的更新通知，得知將於2023年3月31日關閉該服務，鼓勵用戶轉移至「Google地圖（Google Map）」或是「街景工作室（Street View Studio）」使用。
不過別擔心，並非「Google街景」完全消失，而是集中在「Google地圖」裡，因此還是可以在Google地圖上觀看360度街景服務。另外，安卓（Android）和蘋果iOS上也有專門的街景應用App，似乎不意外Google未來會把「Google街景服務」App停掉。
但隨著「Google街景服務」App將停止服務，「路徑相片」功能將也會被取消掉，據官網表示，「路徑相片」功能可透過使用者的相機，在「Google街景服務」中發布一系列的連結相片。該文引起網友討論，有網友還驚訝，以為「Google街景服務」App早已消失，因為多數人仍然透過「Google地圖」使用街景服務。
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