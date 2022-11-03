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Netflix殺蟲劑？禁共享帳號吃到飽 明年起額外收費！用戶炸鍋飆逾5千筆聲量

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳羿郿

影音串流平台Netflix宣布，將自2023年初正式開始針對「帳號共享」行為收取費用，遏止這類違規行為並挽救該公司的營收。

Netflix明年「帳號共享」要收費

根據《時代雜誌》報導：即便Netflix於3月宣布將推出帳號共享試行計畫後，引起強烈反對，不過Netflix近日再次宣布明年將正式針對「帳號共享」行為收取額外費用，以期能「由帳號共享行為獲利」。

官方聲明，從2023年開始，用戶如被發現帳號在異地登入，將被加收一筆「新增成員」的費用。不過，目前具體規劃尚未宣布，Netflix未說明將在其他國家或地區收取多少額外用戶費用；據部分消息指出，費用大約會介於3至4美元（約新台幣97至130元）之間。

事實上，Netflix今年4月曾表示，今年首季公司面臨10多年來首次發生訂戶嚴重流失的窘境，對他們而言，造成訂閱數下滑的主要因素之一，就是大家私下共享帳號密碼的行為，該公司稱，打擊帳號共享將是未來增加收入的「絕佳機會」。

聲量衝破5千筆　用戶：Netflix推寄生殺蟲劑？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示「Netflix帳號共享」聲量趨勢，在11月1日一日瞬間衝高至5,629筆。消息一出，網友紛紛表示，「那就只好退坑了，裡面也沒有什麼新片可以選擇」、「一旦這樣做其它串流平台大概會有很大的概率跟進」、「這是Netflix推出的寄生蟲殺蟲劑嗎」、「台灣還沒開始啦不用緊張，可以再寄生一下」、「Netflix是在幫Disney+增加客戶嗎」、「共用仔崩潰」、「完全是把用戶推向別家串流的政策」。

Netflix帳號共享

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「個人資料轉移」功能免加費

不過，Netflix也推出「個人資料轉移」（Profile Transfer）功能，讓用戶避免被加收費用，如果與室友分開、男女朋友分手或搬家出國，重新設定名下帳號的資料，這樣就不會出現帳號在異地登入的尷尬處境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月31日至2022年11月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Netflix帳號共享』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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