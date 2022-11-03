人父隨意問Alexa語音助理：怎麼讓小孩不笑？ 它「暴力回覆」嚇壞他

智能家居產品越來越多元化，軟體的發展也讓他們更親近人的生活，不少人會透過手機的語音助理音控家電，或問各式各樣的問題，在網路上快速獲得答案。但有爸爸異想天開詢問亞馬遜Alexa育兒建議，卻得到讓人相當震驚的回覆。

根據《鏡報》報導，英國一位父親亞當在社群媒體上分享自己問Alexa對話的影片，內容是亞當詢問Alexa如何可以讓孩子停止大笑，沒想到Alexa卻回覆：「可以打孩子的喉嚨」。

亞當聽到這回答相當驚嚇，儘管他自己在網路上瀏覽到各式網友分享與語音助理的搞笑問答影片，也有心理準備會聽到一些奇怪的答案，但對於得到Alexa的野蠻回覆，仍相當震驚。

從亞當的影片中可聽到，亞當說：「Alexa，你如何阻止孩子們大笑？」，Alexa透過Alexa Answers平台提供答案，告訴亞當：「根據Alexa Answers貢獻者的回覆，若合適的話，你可以打他們的喉嚨。若他們在痛苦中掙扎、無法呼吸，那他們就不太可能笑。」

雖然亞當的影片在網上獲得許多迴響，但亞馬遜發言人表示：「這案例讓我們意識到不妥，因此這項紀錄我們在9月份刪除。在極少數情況下，若答案不符合我們為Alexa設定的高標準時，便會迅速刪除它們。」

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