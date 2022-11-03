看影片更方便！YouTube將整合更多串流影音服務
先前傳出YouTube將加入像是Apple TV般整合其他串流影音服務內容的功能，目前此項功能已經在美國境內推出，並且以Primetime Channels欄位為稱，將收錄包含Showtime、Starz、Paramount+，以及AMC+等超過30種串流影音服務，接下來更將增加NBA League Pass服務。
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而在Primetime Channels欄位中收錄包含預告片、演員訪談、幕後花絮等項目，使用者也能透過YouTube內建搜尋內容查找此類內容。
不過，要觀看不同串流影音服務收錄內容，使用者還必須額外透過YouTube訂閱個別收錄的串流影音服務，亦即使用者可將YouTube當作內容集中平台，並且能透過YouTube匯集、觀看各類串流影音服務內容，無須透過個別串流影音服務進行觀看。
使用者同樣可以針對Primetime Channels欄位收錄電影或影集內容表示喜歡或不喜歡，甚至也能留言表達意見，但在內容上並不會像一般YouTube上傳影片顯示被播放次數。
另外，若使用者原本就有訂閱像是Paramount+等串流影音服務時，將無法與YouTube此項服務連動，亦即使用者僅能重新透過YouTube訂閱。至於透過YouTube申請的服務訂閱資格，則可繼續用於個別服務所對應app。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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