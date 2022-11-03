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由網易全資成立 《惡靈古堡》系列製作人小林裕幸擔任遊戲工作室GPTRACK50負責人

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾負責打造《惡靈古堡》、《惡魔獵人》系列，並且在今年8月加入加入網易遊戲的遊戲製作人小林裕幸，目前確認將擔任由網易遊戲全資成立的遊戲工作室GPTRACK50負責人，預計協助網易遊戲打造更多日本原創遊戲作品。

小林裕幸在今年3月底自CAPCOM離開，並且加入中國網易遊戲，而目前擔任GPTRACK50負責人，預期將藉由過去製作遊戲作品，同時衍生電影、電視，甚至舞台戲劇或漫畫作品的發展模式，預期在日本創造更多原創內容。

而GPTRACK50遊戲工作室於今年10月1日於日本大阪市中央區正式設立，負責項目包含PC、線上遊戲，以及各類線上內容製作。

除了小林裕幸，網易遊戲日前也已經吸引曾在SEGA打造《人中之龍》系列遊戲作品的著名製作人名越稔洋，並且協助其在日本成立全資子公司「名越工作室」。

在更早之前，網易遊戲已經在2020年6月於廣東及東京成立「櫻花工作室」，以打造次世代家用主機遊戲為目標，同樣吸引諸多日本資深遊戲製作人加入，甚至出資收購曾打造《七面殺手》、《英雄不再》系列等遊戲的須田剛一所屬Grasshopper Manufacture遊戲工作室，顯然將積極擴展日本遊戲市場，更計畫透過網羅諸多日本著名遊戲製作人強化其內容資產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 廣東

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