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小島工作室推新遊戲、合作日本女星忽那汐里 接續進行「How Come」宣傳內容

聯合新聞網／ 楊又肇

日前以「Who Am I」進行話題宣傳，並且確認與美國演員Elle Fanning合作下一款遊戲，小島工作室後續再以「Where am I」進行宣傳的內容，目前確認將與曾經參與演出《死侍2》的日本女星忽那汐里進行合作。

不過，小島工作室目前依然未透露此波宣傳背後對應細節，甚至還接續釋出「How Come」字樣的宣傳內容，暫時尚未公布具體消息。

而此次公布將與曾在《死侍2》飾演雪緒、在電視劇《名偵探柯南 致工藤新一的挑戰書》飾演毛利蘭，並且在電視劇《家政婦女王》飾演阿須田結的日本女星忽那汐里進行合作，加上先前宣布與美國演員Elle Fanning合作，或許將比照過去在《死亡擱淺》與美國男演員Norman Reedus攜手合作模式，藉此讓新遊戲作品更有劇情張力。

在此之前，小島秀夫曾多次對外說明自己對於電影拍攝創作相當感興趣，因此未來可能也會將更多電影詮釋手法融入遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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