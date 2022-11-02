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「每3個月改密碼」他氣超87！同事這樣做 更容易被破解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨公司每三個月要求改一次密碼，且密碼設定規則相當複雜，相當擾民。（示意圖／ingimage）
一名網友抱怨公司每三個月要求改一次密碼，且密碼設定規則相當複雜，相當擾民。（示意圖／ingimage）

不斷被系統要求改密碼，對你來說是不是痛苦的事？一名網友抱怨自家公司的系統規定要3個月換1次密碼，「且密碼要12字元」、「不能跟前三次密碼一樣」，讓他認為超擾民，引起網友點同認可，而先前研究也發現，這樣做反而「更危險」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，所屬公司的電腦系統規定每3個個月要換1次密碼，密碼還要符合：12字元、有英文大小寫、數字特殊符號混合、不能跟前3次密碼一樣，讓他不得不直呼「靠北」，導致每次都要把密碼記錄在紙上，「這樣有用嗎」，加上「公司系統只有內網，也沒什麼財務資料。」認為這樣相當擾民，讓他好奇其他網友的公司是否也比照辦理。

該文引起熱議，多數網友認為定期換密碼「真的很煩」、「一堆人（同事）的密碼都壓在鍵盤下面，笑死。」、「這真的很87到不行，相信這種定期換密碼比較安全的資安迷思。」、「我提款卡密碼從來沒換過，也沒被盜用過啊。」、「自備四組密碼，輪序換。」、「定期更換密碼已經被世界資安專家唾棄了」。還有網友提到公司的密碼設定還規定「不能鍵盤橫向連號的隱藏規則」。

不過力挺換密碼派的人認為，「定期換密碼是防止你沒發現的駭客入侵，即使取得密碼他最多也只能用3個月。」、「真的比較安全，記憶力不好自己加強。」、「整串看下來就知道鬼島為什麼一直被駭，一堆人基本資安觀念都沒有。」

但其實先前就有專家分析，「定期換密碼」並不會比較安全，還發現到使用者定期更換密碼時，都有1套固定的「轉換模式」，像是沿用舊密碼加上小改變，例如變化大小寫、頭尾加一些字母或數字，就變成新的密碼。專家還製作出該轉換模式的演算法模擬實際狀況，有17%的帳號在5次嘗試內就能被破解，變成高速電腦執行離線攻擊時，有41%新設的密碼，可在3秒內就遭到破解。

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