Sony上一季賣出330萬台PlayStation 5 至今累積超過2500萬台
Sony稍早公布2022財年第二季財報，其中顯示總營收達3440億日圓，但由於花費將近37億美元收購Bungie的交易仍造成淨利減少，加上支付給開發者的費用增加與美元匯率走低等因素影響，因此讓Sony上一季在遊戲業務的淨利減少達49%。
不過，從上一季內所累積銷售的PlayStation 5總數達330萬台，至今已經累積超過2500萬台，只是相比Sony先前預期在2022財年於明年3月底結束以前，實現銷售超過1800萬台PlayStation 5的目標，目前僅累積達570萬台，顯然會無法在2022財年結束以前達成。
但以Sony說法來看，依然對PlayStation 5接下來的銷售表現感到樂觀，其中包含在供應鏈運作有所改善情況下，預期日後的主機生產速度將會有所提升，加上明年將推出新款虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR 2，預期又能帶動PlayStation 5銷量。
至於遊戲軟體銷售表現部分，則是在上一季內累積銷售6250萬套，相比去年同期時的7640萬套少了許多，而數位下載比例則增加至63%，顯示越來越多人習慣線上付費購買遊戲，但PlayStation Plus訂閱用戶則因改版減少約200萬人，目前約為4540萬人，每月活躍用戶也從去年的1億400萬人減少為1億200萬人。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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