Uber也來這招？開始在App向使用者推送第三方業者宣傳廣告

就在Uber於10月下旬宣布啟用旗下廣告業務部門，計畫透過app內廣告系統「Journey Ads」等爭取更多營收後，目前在iPhone上的Uber app使用者似乎已經可以透過推播形式收到第三方業者的廣告內容。

從Twitter用戶@MGTalksRetail分享內容顯示，Uber透過推播訊息方式投放聯網健身設備製造商Peloton的app服務免費推廣內容，藉此吸引更多Uber用戶點擊觀看，甚至進一步註冊成為會員。

就先前Uber表示，由於許多人習慣透過Uber服務預約搭乘車輛，甚至每週約有8小時時間搭乘車輛，因此認為藉由Uber app作為巨大廣告平台，將能帶動顯著營收。

Uber has ads in its notifications now. At 9 am no less! pic.twitter.com/09AYaYWTDg — Michelle Grant (@MGTalksRetail) October 29, 2022

目前Uber廣告業務部門由前亞馬遜廣告業務高層Mark Grether帶領，除了app內廣告系統「Journey Ads」，目前還提供包含合作車輛內的數位廣告、車頂廣告，以及電子郵件廣告與店面廣告等，藉此讓廣告業務成為Uber全新營收來源，目標在2024年可創造10億美元營收。

依照說明，app內廣告系統「Journey Ads」將以使用者單次搭乘行程銷售，分別會在使用者等待車輛、搭乘期間，以及抵達目的地時推送不同廣告，而Uber也將允許廣告業主取得使用者近期搭乘資訊、較常前往目的地等資訊，藉此投放更精準的廣告內容，甚至允許使用者透過點擊廣告購買商品，或是下載推廣第三方app內容。

例如，當使用者經常搭車前往電影院、商城，或是機場時，推送廣告內容可能就會與購票服務、消費折扣，或是旅行等有關，而推送廣告內容可能也包含協助宣傳第三方業者打造的app服務，藉此增加更多下載量。

目前「Journey Ads」已經吸引包含NBC環球 (NBC Universal)、海尼根、聯藝電影 (United Artists Releasing)約40個品牌合作，Uber強調使用者不會因為廣告內容影響搭乘體驗，同時在使用者觀看廣告超過2分鐘以上，廣告品牌內容宣傳效益就會提升2-6倍左右。

不過，美國律師事務所The Beckage Firm負責資料隱私業務的律師Brandi Bennett認為，Uber此項廣告系統涉及蒐集用戶位置資訊，因此可能會有暴露使用者生活足跡等隱私資訊的風險存在。

另一方面，部分市場看法也認為在Uber app內投放廣告可能也會有反效果的情況，原因在於使用者透過Uber服務預約搭乘車輛，過程中可能不希望被廣告內容干擾，導致留下反感印象。

至於Uber直接競爭對手Lyft，則是在今年8月成立提供數位廣告業務的Lyft Media，同樣推廣車內廣告、app內廣告等內容，藉此增加企業觸及更多行銷對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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