快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

Uber也來這招？開始在App向使用者推送第三方業者宣傳廣告

聯合新聞網／ 楊又肇

就在Uber於10月下旬宣布啟用旗下廣告業務部門，計畫透過app內廣告系統「Journey Ads」等爭取更多營收後，目前在iPhone上的Uber app使用者似乎已經可以透過推播形式收到第三方業者的廣告內容。

從Twitter用戶@MGTalksRetail分享內容顯示，Uber透過推播訊息方式投放聯網健身設備製造商Peloton的app服務免費推廣內容，藉此吸引更多Uber用戶點擊觀看，甚至進一步註冊成為會員。

就先前Uber表示，由於許多人習慣透過Uber服務預約搭乘車輛，甚至每週約有8小時時間搭乘車輛，因此認為藉由Uber app作為巨大廣告平台，將能帶動顯著營收。

目前Uber廣告業務部門由前亞馬遜廣告業務高層Mark Grether帶領，除了app內廣告系統「Journey Ads」，目前還提供包含合作車輛內的數位廣告、車頂廣告，以及電子郵件廣告與店面廣告等，藉此讓廣告業務成為Uber全新營收來源，目標在2024年可創造10億美元營收。

依照說明，app內廣告系統「Journey Ads」將以使用者單次搭乘行程銷售，分別會在使用者等待車輛、搭乘期間，以及抵達目的地時推送不同廣告，而Uber也將允許廣告業主取得使用者近期搭乘資訊、較常前往目的地等資訊，藉此投放更精準的廣告內容，甚至允許使用者透過點擊廣告購買商品，或是下載推廣第三方app內容。

例如，當使用者經常搭車前往電影院、商城，或是機場時，推送廣告內容可能就會與購票服務、消費折扣，或是旅行等有關，而推送廣告內容可能也包含協助宣傳第三方業者打造的app服務，藉此增加更多下載量。

目前「Journey Ads」已經吸引包含NBC環球 (NBC Universal)、海尼根、聯藝電影 (United Artists Releasing)約40個品牌合作，Uber強調使用者不會因為廣告內容影響搭乘體驗，同時在使用者觀看廣告超過2分鐘以上，廣告品牌內容宣傳效益就會提升2-6倍左右。

不過，美國律師事務所The Beckage Firm負責資料隱私業務的律師Brandi Bennett認為，Uber此項廣告系統涉及蒐集用戶位置資訊，因此可能會有暴露使用者生活足跡等隱私資訊的風險存在。

另一方面，部分市場看法也認為在Uber app內投放廣告可能也會有反效果的情況，原因在於使用者透過Uber服務預約搭乘車輛，過程中可能不希望被廣告內容干擾，導致留下反感印象。

至於Uber直接競爭對手Lyft，則是在今年8月成立提供數位廣告業務的Lyft Media，同樣推廣車內廣告、app內廣告等內容，藉此增加企業觸及更多行銷對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 Uber 電影

延伸閱讀

美股早盤開高走低 投資人靜候Fed會議結果

亞洲首推！全新「Uber One」訂閱服務 每月最低100元 叫車、訂餐同享優惠

開興趣的嗎？　台南路上驚見Porsche計程車掀熱議

Uber挺多元族群 同志大遊行日APP汽車標誌變彩虹

相關新聞

Google四款隱藏版小遊戲 輸入「特殊字串」就能免費玩！

Google的搜尋引擎上竟然有「隱藏版遊戲」，玩家只要輸入「特殊字串」就可以玩，而且無須任何費用。

「每3個月改密碼」他氣超87！同事這樣做 更容易被破解

不斷被系統要求改密碼，對你來說是不是痛苦的事？一名網友抱怨自家公司的系統規定要3個月換1次密碼，「且密碼要12字元」、「不能跟前三次密碼一樣」，讓他認為超擾民，引起網友點同認可，而先前研究也發現，這樣做反而「更危險」。

你分得出來嗎？「黑寡婦」真人假臉Talk大對決 網指3缺陷攻破Deepfake

科技發展，雖然帶來生活便利，無形中也存在危及隱私等權益的風險，過去台灣曾因爆發換臉事件危害多名女性，震驚社會。最近社群媒體上流傳一段美國知名女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）與「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的影片，兩位女星的臉部在Deepfake技術下，讓人無法辨識哪位女演員是真實，哪位是由人工智慧生成，讓觀眾感到毛骨悚然。

藍勾勾要收費了！馬斯克的推特驗證服務 每月要價台幣260元

馬斯克表示，推特將提供每月收費8美元的優質訂閱服務，不僅驗證使用者、提高貼文可見度，而且用戶看到的廣告變少，這是他上周入...

Sony上一季賣出330萬台PlayStation 5 至今累積超過2500萬台

Sony稍早公布2022財年第二季財報，其中顯示總營收達3440億日圓，但由於花費將近37億美元收購Bungie的交易仍造成淨利減少，加上支付給開發者的費用增加與美元匯率走低等因素影響，因此讓Sony上一季在遊戲業務的淨利減少達49%。

Uber也來這招？開始在App向使用者推送第三方業者宣傳廣告

就在Uber於10月下旬宣布啟用旗下廣告業務部門，計畫透過app內廣告系統「Journey Ads」等爭取更多營收後，目前在iPhone上的Uber app使用者似乎已經可以透過推播形式收到第三方業者的廣告內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。