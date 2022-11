Uber也來這招？開始在App向使用者推送第三方業者宣傳廣告

就在Uber於10月下旬宣布啟用旗下廣告業務部門,計畫透過app內廣告系統「Journey Ads」等爭取更多營收後,目前在iPhone上的Uber app使用者似乎已經可以透過推播形式收到第三方業者的廣告內容。

從Twitter用戶@MGTalksRetail分享內容顯示,Uber透過推播訊息方式投放聯網健身設備製造商Peloton的app服務免費推廣內容,藉此吸引更多Uber用戶點擊觀看,甚至進一步註冊成為會員。

就先前Uber表示,由於許多人習慣透過Uber服務預約搭乘車輛,甚至每週約有8小時時間搭乘車輛,因此認為藉由Uber app作為巨大廣告平台,將能帶動顯著營收。

Uber has ads in its notifications now. At 9 am no less! pic.twitter.com/09AYaYWTDg

— Michelle Grant (@MGTalksRetail) October 29, 2022