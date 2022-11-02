你分得出來嗎？「黑寡婦」真人假臉Talk大對決 網指3缺陷攻破Deepfake

科技發展，雖然帶來生活便利，無形中也存在危及隱私等權益的風險，過去台灣曾因爆發換臉事件危害多名女性，震驚社會。最近社群媒體上流傳一段美國知名女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）與「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的影片，兩位女星的臉部在Deepfake技術下，讓人無法辨識哪位女演員是真實，哪位是由人工智慧生成，讓觀眾感到毛骨悚然。

根據《Daily Star》報導，隨著Deepfake技術變得複雜，隨之而來的是觀眾被假影片愚弄的可能性，不管是台灣發生過的變臉事件，或最近的英國換臉報復，都引起大家對色情報復的關注，以及Deepfake的危險性。

而在網路上流傳的這支莉莎白歐森與史嘉蕾喬韓森的影片再次證明Deepfake的可怕威力，因為觀眾難以辨別，影片中兩位演員說著同樣的話，也用類似的面部表情。雖然看起來相當逼真，但因為有些鏡頭不一致的地方，眼尖的觀眾還是可以發現哪個影像是deepfake偽造。

一位網友指出，Deepfake的明顯跡象包括史嘉蕾喬韓森移動手部時，臉上沒有陰影、臉上有光的照明缺陷，以及頭髮跟頸部肌肉不太正常。不少網友留言：「這真的很可怕」，也有人擔心Deepfake的偽造事件頻傳，雖然大眾因為擔心網路上的錯誤資訊變多，而對deepfake了解程度有增加，但錯誤資訊也可能規模變大。

Elizabeth Olsen vs Scarlett Johansson.



Which ones the deep fake? pic.twitter.com/DsshLBPIIz — Justin Taylor  (@TheSmarmyBum) 2022年10月31日

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