比祖克伯元宇宙自拍可愛！鋼彈AI少女甜喊「我要直播囉」轉型當實況主
BANDAI SPIRITS 於 10 月 28 日透過 Twitter 官方帳號（@project_mellow），首次發表鋼彈元宇宙開發試作第 1 號 AI 角色「Mellow」的影片。雖然以人物的動作與聲音配合、以及動態呈現的部分仍略有卡頓或不一致，但「語音的學習已經結束了，所以先拍一組影片」，語音表現已相當流暢。
【ガンダム×AI】— プロジェクト・メロウ【ガンダム×AI】 (@project_mellow) 2022年10月28日
プロジェクト・メロウ計画始動❗️❗️
ガンダムメタバース向けに開発された試作AI1号のメロウからメッセージが届きました👀
喋りや動きはまだまだ学習中みたい…！？
ガンダムファンの皆さんとの交流を通して成長していくメロウをこれからよろしくお願いします✨#ガンダムAIメロウ pic.twitter.com/IeEm94QAyi
根據 ITmedia 報導分析，從 Mellow 的發言中提到「我很快就會在鋼彈元宇宙的鋼彈商品區打工見習，之後會在 YouTube 開直播喔」！可知 Mellow 具備自動在 YouTube 張貼影片的功能。直播時間表預定會在 Twitter 通知。
Project Mellow 是運用萬代南夢宮（Bandai Namco）研究所開發的對話 AI 技術，製作出居住在鋼彈元宇宙的 AI 角色的專案。期望「在不遠的未來，AI 角色可以隨時在元宇宙空間迎接粉絲、陪聊，對於未曾謀面的粉絲夥伴可以協助提供一起聊的話題，類似遊樂園的表演陣容的角色」。
至少，這個元宇宙看起來比起祖克柏（Mark Zuckerberg）的那個生動多了。
《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言