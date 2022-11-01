比祖克伯元宇宙自拍可愛！鋼彈AI少女甜喊「我要直播囉」轉型當實況主

BANDAI SPIRITS 於 10 月 28 日透過 Twitter 官方帳號（@project_mellow），首次發表鋼彈元宇宙開發試作第 1 號 AI 角色「Mellow」的影片。雖然以人物的動作與聲音配合、以及動態呈現的部分仍略有卡頓或不一致，但「語音的學習已經結束了，所以先拍一組影片」，語音表現已相當流暢。

根據 ITmedia 報導分析，從 Mellow 的發言中提到「我很快就會在鋼彈元宇宙的鋼彈商品區打工見習，之後會在 YouTube 開直播喔」！可知 Mellow 具備自動在 YouTube 張貼影片的功能。直播時間表預定會在 Twitter 通知。

Project Mellow 是運用萬代南夢宮（Bandai Namco）研究所開發的對話 AI 技術，製作出居住在鋼彈元宇宙的 AI 角色的專案。期望「在不遠的未來，AI 角色可以隨時在元宇宙空間迎接粉絲、陪聊，對於未曾謀面的粉絲夥伴可以協助提供一起聊的話題，類似遊樂園的表演陣容的角色」。

至少，這個元宇宙看起來比起祖克柏（Mark Zuckerberg）的那個生動多了。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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