Twitter未來登入頁面將顯示熱門推文 藍勾勾認證可能強制收費

接手Twitter之後，Elon Musk除了指示Tesla工程師檢查Twitter所撰寫程式編碼，稍早更傳出Twitter將向所有取得藍勾勾認證的使用者收取費用，甚至可能調整原本顯示註冊、登入介面的Twitter首頁，將改為可顯示熱門推文及新聞報導內容的設計。

依照Elon Musk在個人Twitter頁面透露，目前正著手調整Twitter帳號使用驗證流程，而相關使用介面也會跟著作調整。

而針對先前已經獲得藍勾勾認證的用戶帳號，未來可能必須透過收費才能繼續獲得認證。同時，過去以4.99美元訂購，藉此獲得帳號身分認證、更多編輯推文功能，未來可能會將訂閱費用調漲至19.99美元，而目前已經獲得認證的帳號將有90天時間決定是否繼續訂閱，否則將失去藍勾勾認證資格。

不過，目前此項調整尚未成為定案，之後也有可能被取消，但Twitter Blue訂閱方案的驗證流程將會重新作調整。

除此之外，Elon Musk也透過Twitter發問是否希望讓過去提供使用的短影片服務Vine再次推出，並且獲得多數網友支持。此項服務在2012年由Twitter收購，成為早期短影片服務提供者，當時是以長度僅6秒的影片內容吸引眾人觀看，但最終在2016年結束服務。

但在近年短影片服務藉由增加播放時間長度，進而衍生出TikTok等服務，進而吸引Facebook、Instagram及YouTube等服務也跟進短影片市場競爭，或許Twitter重新推出Vine服務之後，將能進一步在短影片市場爭取額外獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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