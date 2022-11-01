馬斯克買下後喊「自由發表」 Twitter安全長：目前並未鬆綁言論規範
除了透露未來將針對Twitter多項細節進行調整，眾人應該對於日後Twitter在發表言論控制會有什麼樣的調整，是否會像馬斯克（Elon Musk）所所說般自由發表個人意見，Twitter安全長Yoel Roth稍早透過個人Twitter做出回應。
依照Yoel Roth說明，目前Twitter對於言論管理政策並未作改變，一樣反對仇恨言論，或是鼓吹暴力、貶低他人等情況的言論內容，因此只要使用者違反相關規範，一樣也會面臨被禁用等懲處結果。
同時，Yoel Roth強調接下來將繼續讓Twitter變成更容易交談、友好互動平台，並且在接納不同觀點的前提之下，杜絕各類暴力言論影響情況。而在後續由不同觀點人士組成審查團之前，將不會針對現行任何處置決定作改變，包含先前針對前美國總統川普所下達禁令。
而針對近期有不少人士刻意用大量詆毀言論挑戰Twitter目前在內容規範情況，Yoel Roth認為此舉是希望透過特定行為讓外界認為Twitter在內容政策所有放鬆，但實際上Twitter當前作法並未有任何改變。
Let’s talk for a minute about slurs, hateful conduct, and trolling campaigns.— Yoel Roth (@yoyoel) October 30, 2022
Bottom line up front: Twitter’s policies haven’t changed. Hateful conduct has no place here. And we’re taking steps to put a stop to an organized effort to make people think we have.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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