快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他瞧不起YouTuber「演藝圈化又精緻」挨轟 網酸1現象：PTT才老年化了

聯合新聞網／ 綜合報導
第4屆走鐘獎日前落幕，知名YouTube頻道「哈哈台」獲得「訪到心坎獎」。（翻攝自上班不要看 NSFW YouTube頻道）
第4屆走鐘獎日前落幕，知名YouTube頻道「哈哈台」獲得「訪到心坎獎」。（翻攝自上班不要看 NSFW YouTube頻道）

自媒體興起，不少人透過影音平台如YouTube獲取新知，而專為台灣YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的「走鐘獎」也已舉辦至第4屆。但有網友不以為意，表示「台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，愈來愈跟傳統媒體靠攏」，缺乏自身特色，該發言反被挨轟邏輯錯誤，「PTT才是老年化了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，他看完第4屆「走鐘獎」後，發現進幾年「台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，愈來愈跟傳統媒體靠攏。」還認為相較於歐美的Youtuber圈在拍攝影片上仍然保持自然樣貌，「（台灣YouTube）影片都愈來愈強調精緻，簡直快跟電視節目沒兩樣。」詢問網友原因，反被眾人挨罵「精緻不好嗎？」

原Po針對「太精緻」一說解釋，「YouTuber一開始出現本來就不在於精緻，這也是他們跟藝人最大的差別。」但仍遭到圍剿，不少網友認為，歐美更多YouTuber做出精緻的影片，且當YouTuber本來就是在做營利節目，也需要資源與行銷，「自己做的能撐多久？」因此不少YouTuber加入經紀公司走向團隊化，並提到「（YouTuber）愈來愈有錢，還在用手機拍（片），你OK？」、「傳統媒體不也向YT（YouTube）靠攏？」

網友稱「演藝圈YT化」

另外，也有網友表示，「精緻是基本，等於在變好，不是精緻＝演藝圈。」還提到現在其實是「演藝圈YT化」、「台灣演藝圈太爛，讓你有YT差不多錯覺。」、「不就電視沒人看，流量夠就會有阿」、「電視不好看頻道也不會不見，但是YouTuber不好看就『下去了』。」、

而該討論串最後也演變成「新舊兩代」間的對決，表示反對看YouTuber影片的人「有沒有覺得自己很像小時候那些大人在嫌棄年輕人流行的東西啊？」、「看某些推文發現PTT真的在老年化」、「八卦老人乖乖看電視嘻嘻。」

延伸閱讀

APP夯什麼／5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形

男駕車撞電線桿！直接等Apple Watch 8「車禍偵測」救援保命 庫克回應了

可能嗎？iPad直噴酒精出現「耳朵」慘狀 網友指他有關鍵毀壞原因

日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

相關新聞

他瞧不起YouTuber「演藝圈化又精緻」挨轟 網酸1現象：PTT才老年化了

自媒體興起，不少人透過影音平台如YouTube獲取新知，而專為台灣YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的「走鐘獎」也已舉辦至第4屆。但有網友不以為意，表示「台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，愈來愈跟傳統媒體靠攏」，缺乏自身特色，該發言反被挨轟邏輯錯誤，「PTT才是老年化了」。

蘋果Creative Studios首登台 攜手多元族群激發創造力

今年5月，蘋果宣布將「Today at Apple Creative Studios」工作坊拓展至更多城市，台北也在新增...

IG退追朋友⋯竟遭質問「為何退？」 網傻眼：社交軟體中毒？

網友分享自己退追不常聯絡的朋友IG後，竟遭到該位朋友質問「為何突然退追蹤」，就連回答原因後仍是繼續傳訊息，讓原PO相當傻眼，表示「阿我就是因為不喜歡，所以退追啊！我根本就不需要你的委曲求全好嗎」。

LINE有隱藏功能！「表情貼」圖案大小可這樣控制 網驚：我現在才知道

你有發現LINE訊息的小變化嗎？一名網友發現只要在LINE聊天室的「表情貼」功能，會因貼出的「次數」而呈現不同大小的變化，讓不少網友直呼「我現在才知道」。

蘋果推全新測試版iCloud網頁 簡化介面、更像iOS操作介面

蘋果稍早開放全新網頁版iCloud服務的beta版本測試，其中在首頁加入更多客製化選項，讓使用者能更容易找到所需存放內容。

性產業也數位轉型！日本VR風俗店首推「男妓」體驗 但這2動作嚴格禁止

日本提供 VR 性服務的虛擬特種服務店（風俗店）「X-Oasis」，今（25 日）宣布將於 11 月 17 日舉辦女性限定的「男娼角色體驗會」。該項服務於 7 月底開始提供女性顧客取向的男性角色服務，本次在東京新宿舉辦提供手機用 VR 眼鏡的實體體驗會，目的在打開 VR 風俗店在女性市場中的品牌認知度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。