他瞧不起YouTuber「演藝圈化又精緻」挨轟 網酸1現象：PTT才老年化了

自媒體興起，不少人透過影音平台如YouTube獲取新知，而專為台灣YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的「走鐘獎」也已舉辦至第4屆。但有網友不以為意，表示「台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，愈來愈跟傳統媒體靠攏」，缺乏自身特色，該發言反被挨轟邏輯錯誤，「PTT才是老年化了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，他看完第4屆「走鐘獎」後，發現進幾年「台灣的Youtuber有逐漸演藝圈化的趨勢，愈來愈跟傳統媒體靠攏。」還認為相較於歐美的Youtuber圈在拍攝影片上仍然保持自然樣貌，「（台灣YouTube）影片都愈來愈強調精緻，簡直快跟電視節目沒兩樣。」詢問網友原因，反被眾人挨罵「精緻不好嗎？」

原Po針對「太精緻」一說解釋，「YouTuber一開始出現本來就不在於精緻，這也是他們跟藝人最大的差別。」但仍遭到圍剿，不少網友認為，歐美更多YouTuber做出精緻的影片，且當YouTuber本來就是在做營利節目，也需要資源與行銷，「自己做的能撐多久？」因此不少YouTuber加入經紀公司走向團隊化，並提到「（YouTuber）愈來愈有錢，還在用手機拍（片），你OK？」、「傳統媒體不也向YT（YouTube）靠攏？」

網友稱「演藝圈YT化」

另外，也有網友表示，「精緻是基本，等於在變好，不是精緻＝演藝圈。」還提到現在其實是「演藝圈YT化」、「台灣演藝圈太爛，讓你有YT差不多錯覺。」、「不就電視沒人看，流量夠就會有阿」、「電視不好看頻道也不會不見，但是YouTuber不好看就『下去了』。」、

而該討論串最後也演變成「新舊兩代」間的對決，表示反對看YouTuber影片的人「有沒有覺得自己很像小時候那些大人在嫌棄年輕人流行的東西啊？」、「看某些推文發現PTT真的在老年化」、「八卦老人乖乖看電視嘻嘻。」

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