IG退追朋友⋯竟遭質問「為何退？」 網傻眼：社交軟體中毒？

網友分享自己退追不常聯絡的朋友IG後，竟遭到該位朋友質問「為何突然退追蹤」，就連回答原因後仍是繼續傳訊息，讓原PO相當傻眼，表示「阿我就是因為不喜歡，所以退追啊！我根本就不需要你的委曲求全好嗎」。

一名網友在Dcard心情版發文，表示自己跟一個男生大約在5年前打工認識，兩人曾經很要好，3年前也暈過他，但他從以前有個習慣，就是動不動就會換IG帳號，可能一個月換一個帳號那樣頻繁，原PO也曾問過他，他說只要感覺不對就想刪除帳號再重辦。

那位男生還會追蹤原PO身邊的女同學朋友，明明和那些同學不認識，還導致原PO同學跑來詢問自己。那位男生從以前到現在，每一次換帳號都會追蹤原PO，而且要求原PO回追，不然就是問「為什麼不回追」，直到最近幾個月，那位男生換帳號已經頻繁到一個禮拜換一次，然後發文都是重複的舊照，多半沒有文案。

後來原PO想想彼此大概1年多沒見面、沒聊天，彼此的生活圈也沒有任何交集，所以有一天，原PO退追該位男生，沒想到退完不到10分鐘就收到該位男生用IG私訊原PO「為什麼退他追蹤」，直到前幾天，他用他「第8700個帳號」密自己，並持續詢問退追蹤原因，讓原PO相當傻眼，表示「阿我就是因為不喜歡，所以退追啊！我根本就不需要你的委曲求全好嗎」。

許多網友表示「他好奇怪」、「奇人，這會是社交軟體中毒嗎？好特別的行為」、「我遇到的是我退追之後，刻意改了名字和頭貼，結果收到他對我主頁的截圖，還打字說『XXX（我改的哀居名字），回去路上小心』，整個傻眼然後我就已讀不回了」、「真的很討厭這種人，不想看所以退追而已，硬要解讀成我要絕交，然後一直番，超煩，這種人都是臭情勒仔」。

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