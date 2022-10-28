LINE有隱藏功能！「表情貼」圖案大小可這樣控制 網驚：我現在才知道

你有發現LINE訊息的小變化嗎？一名網友發現只要在LINE聊天室的「表情貼」功能，會因貼出的「次數」而呈現不同大小的變化，讓不少網友直呼「我現在才知道」。

一名網友在Dcard表示，日前發現LINE的新功能，只要連續輸入3次「LINE表情貼」，也可以以大圖顯示，「第4次就會變小縮圖」，讓他驚訝不已，但也自嘲說「還是其實（這功能）已經可以很久了，是我活在古代（嗎）？」

該文引起熱議，多數網友表示「我今天才發現，好可愛XD」、「第一次發現」，還有網友說，若使用動態表情貼，連貼3次的同樣表情還會不一樣。另外有網友分享「大小撇步」：貼1次的「LINE表情貼」圖案最大，連貼2次和連貼3次的大小也不一樣，第4次起會變小縮圖，「各種尺寸應有盡有」。但也有網友笑著說「已經可以這樣一陣子了」。

《聯合新聞網》實測，「LINE表情貼」在連續貼4次以內會呈現大小不同的變化，其中以「貼1次」最大張。（圖／聯合新聞網）

一名網友分享動圖版的「LINE表情貼」，三次表情貼還會出現不同表情變化。（翻攝自Dcard）

LINE在官方也解釋，「LINE表情貼」可當成貼圖單獨傳送，溝通方式更多元，《聯合新聞網》實測，連續貼1次到連貼4次的表情貼大小都會不同，相當適合鮮少買LINE貼圖的省錢族使用，用「LINE表情貼」也可以表情意喔。

還有網友在「LINE表情貼」出現BUG，貼了2次「只貼一次」的表情貼，這兩個圖案的大小竟然不一樣大，引起網友討論。（翻攝自Dcard）

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