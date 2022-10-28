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蘋果推全新測試版iCloud網頁 簡化介面、更像iOS操作介面

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果稍早開放全新網頁版iCloud服務的beta版本測試，其中在首頁加入更多客製化選項，讓使用者能更容易找到所需存放內容。

新版操作介面變得更加簡化，同時也更貼近iOS作業系統風格，並且可讓使用者自訂首頁使用項目，方便將常用項目放在首頁欄位，藉此更快存取諸如照片、郵件、存放文件等內容。頁面最底下則會顯示當前使用方案、計費價格，以及儲存空間使用情況等資訊。

而新版操作介面更可透過右上角的「+」選項，直接建立新郵件、備忘錄、行事曆、提醒事項，或是iWork相關文件檔案，藉此簡化使用者操作流程。

另外，如果使用者選用iCloud+方案的話，還可以選擇在網路上隱藏個人電子郵件，或是自訂電子郵件網域名稱，同時也能使用秘密傳送與HomeKit裝置安全錄影功能。

除了提供iPhone等iOS裝置，以及Mac機種使用，Windows PC等平台裝置使用者也能透過瀏覽器開啟網頁版iCloud服務，藉由登入個人Apple ID使用各項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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