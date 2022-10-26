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熊大兔兔柴柴又來囉！嚴選5款LINE「期間限定」免費貼圖 這2樣可用180天
LINE的免費貼圖小確幸又來囉！《聯合新聞網》嚴選5種「期間限定」下載的動物派LINE貼圖，包含熊大與兔兔、柴犬和貓咪等，非常適合喜歡寵物的讀者下載，不過這次需完成相關任務才能免費使用喔，也並非「永久使用」的貼圖，最高使用期限為180天，算是較為可惜的地方。
▊ Footer × 點點！－厭世日常生活
連結網址：點我下載下載任務：加入「Footer機能性纖維內著」的官方帳號好友下載期限：2022/11/10使用期限：180天
▊ LINE TAXI × 熊大司機登場了
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE TAXI」官方帳號好友並完成註冊下載期限：2022/11/23使用期限：90天
▊ 《LINE 熊大上菜》×極道主夫
連結網址：點我下載下載任務：下載《LINE熊大上菜》App後，通過12道特別關卡並登入遊戲3天下載期限：2022/11/22使用期限：90天
▊ 凡賽斯 VERLION
連結網址：點我下載下載任務：加入「VERSACE」的官方帳號好友下載期限：2022/11/24使用期限：90天
▊ D+AF 柴犬哈維的美好日常
連結網址：點我下載下載任務：加入「D+AF SHOES」的官方帳號好友下載期限：2022/11/24使用期限：180天
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