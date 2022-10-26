快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

學店化危機／頂大取悅學生要教師打高分 教授：高教走向服務業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊大兔兔柴柴又來囉！嚴選5款LINE「期間限定」免費貼圖 這2樣可用180天

聯合新聞網／ 綜合報導
《聯合新聞網》嚴選5種「期間限定」下載的動物派LINE貼圖，包含熊大與兔兔、柴犬和貓咪等，非常適合喜歡寵物的讀者下載。（圖／聯合新聞網、翻攝自LINE貼圖）
《聯合新聞網》嚴選5種「期間限定」下載的動物派LINE貼圖，包含熊大與兔兔、柴犬和貓咪等，非常適合喜歡寵物的讀者下載。（圖／聯合新聞網、翻攝自LINE貼圖）

LINE的免費貼圖小確幸又來囉！《聯合新聞網》嚴選5種「期間限定」下載的動物派LINE貼圖，包含熊大與兔兔、柴犬和貓咪等，非常適合喜歡寵物的讀者下載，不過這次需完成相關任務才能免費使用喔，也並非「永久使用」的貼圖，最高使用期限為180天，算是較為可惜的地方。

▊ Footer × 點點！－厭世日常生活

Footer × 點點！－厭世日常生活 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）
Footer × 點點！－厭世日常生活 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「Footer機能性纖維內著」的官方帳號好友
下載期限：2022/11/10
使用期限：180天

▊ LINE TAXI × 熊大司機登場了

LINE TAXI × 熊大司機登場了 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）
LINE TAXI × 熊大司機登場了 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE TAXI」官方帳號好友並完成註冊
下載期限：2022/11/23
使用期限：90天

▊ 《LINE 熊大上菜》×極道主夫

《LINE 熊大上菜》×極道主夫 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）
《LINE 熊大上菜》×極道主夫 LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載
下載任務：下載《LINE熊大上菜》App後，通過12道特別關卡並登入遊戲3天
下載期限：2022/11/22
使用期限：90天

▊ 凡賽斯 VERLION

凡賽斯 VERLION LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）
凡賽斯 VERLION LINE貼圖。（翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「VERSACE」的官方帳號好友
下載期限：2022/11/24
使用期限：90天

▊ D+AF 柴犬哈維的美好日常

D+AF 柴犬哈維的美好日常。（翻攝自LINE貼圖）
D+AF 柴犬哈維的美好日常。（翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「D+AF SHOES」的官方帳號好友
下載期限：2022/11/24
使用期限：180天

延伸閱讀

快下載！LINE限時免費貼圖又來了 「萬聖節隱藏版」真的搞怪又有趣

數位密碼管理器沒人愛？他驚網售「空白帳號密碼紙」 內行人曝必買原因

宅宅最愛！全套電競遊戲床什麼都有 連電視都可招喚出來

幕前調度、無邊記App能「大家一起做筆記」！iPadOS 16八大功能報你知

相關新聞

熊大兔兔柴柴又來囉！嚴選5款LINE「期間限定」免費貼圖 這2樣可用180天

LINE的免費貼圖小確幸又來囉！《聯合新聞網》嚴選5種「期間限定」下載的動物派LINE貼圖，包含熊大與兔兔、柴犬和貓咪等，非常適合喜歡寵物的讀者下載，不過這次需完成相關任務才能免費使用喔，也並非「永久使用」的貼圖，最高使用期限為180天，算是較為可惜的地方。

宅宅最愛！全套電競遊戲床什麼都有 連電視都可招喚出來

對許多熱衷玩遊戲的人來說，週末若沒有玩上幾個小時自己喜愛的遊戲，就不能稱作度過一個完整的週末。現在玩家們有福了，一家公司因應需求，推出電競遊戲床，號稱讓玩家們不用離開舒適的床就可以享受高級娛樂。

數位密碼管理器沒人愛？他驚網售「空白帳號密碼紙」 內行人曝必買原因

隨著年紀變大，接觸的網站、軟體等工具愈來愈多，所創造帳號密碼也等比例增加，在登入帳號密碼時，是不是瞬間忘記該輸入哪一組呢？就有網友驚訝在購物網站上竟有販售「空白帳號密碼記事本內頁」，認為網路化時代怎麼還會賣這種紙本產物，但不少網友卻大讚「這很需要」。

網友哀號！WhatsApp大當機 全球逾10萬人無法傳接訊息

通訊軟體巨頭WhatsApp 25日出現大當機，英國、南非及亞洲各地超過10萬用戶回報通訊功能故障，各國網友也紛紛上推特...

幕前調度、無邊記App能「大家一起做筆記」！iPadOS 16八大功能報你知

蘋果（Apple）延遲1個月推出的iPadOS 16終於在今（25）日推出了，其中最期待的功能就是「幕前調度（Stage Manager）」和「無邊際」App可以大玩特玩，不過並非所有的iPad系列都能更新！《聯合新聞網》就來介紹這次主要更新8大功能。

一般用戶也能用！YouTube「換臉」 加入雙指縮放、快速跳轉等功能

Google宣布更新多項YouTube使用功能更新，包含先前提供測試的雙指縮放功能，並且換上全新外觀風貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。