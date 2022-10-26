熊大兔兔柴柴又來囉！嚴選5款LINE「期間限定」免費貼圖 這2樣可用180天

對許多熱衷玩遊戲的人來說，週末若沒有玩上幾個小時自己喜愛的遊戲，就不能稱作度過一個完整的週末。現在玩家們有福了，一家公司因應需求，推出電競遊戲床，號稱讓玩家們不用離開舒適的床就可以享受高級娛樂。

2022-10-26 08:55