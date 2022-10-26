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蘋果「授權成本增加」 將調漲Apple Music、Apple TV+及Apple One訂閱價格

聯合新聞網／ 楊又肇

除了Google日前宣布調漲YouTube Premium訂閱價格，蘋果稍早也宣布調漲Apple Music與Apple TV+訂閱價格，藉此反應授權取得成本增加情況。

依照蘋果說明，由於內容授權取得成本增加，使得Apple Music、Apple TV+訂閱價格調漲。

目前Apple Music個人訂閱方案從原本每月9.99美元增加為10.99美元，家庭訂閱方案則從原本的14.99美元增加至16.99美元，按年訂閱方案則從原本99美元增加為109美元，而Apple TV+訂閱方案則從每月4.99美元增加為6.99美元。

至於整合蘋果多數服務的Apple One個人訂閱方案則從每月14.95美元增加為16.95美元，家庭訂閱方案更從原本19.95美元價格增加至22.95美元，另外包含所有訂閱服務的頂級方案則從原本的29.95美元增加至32.95美元。

除了蘋果，以及日前宣布調漲YouTube Premium訂閱價格的Google，近期因為成本增加而調整訂閱方案價格的業者，還包含今年8月就宣布調漲Disney+訂閱費用的迪士尼，以及Hulu。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 Disney

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