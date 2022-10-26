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一般用戶也能用！YouTube「換臉」 加入雙指縮放、快速跳轉等功能

聯合新聞網／ 楊又肇

Google宣布更新多項YouTube使用功能更新，包含先前提供測試的雙指縮放功能，並且換上全新外觀風貌。

其中，雙指縮放功能將在Android或iOS版本app提供，同時將不限Premium用戶使用，讓使用者能透過雙指縮放影畫面，藉此檢視更多影片細節。

而此次增加的精準跳轉功能，則可讓使用者快速找到最感興趣片段，另外透過長按播放器的任一處，即可快速跳轉，或是透過雙指輕觸兩下即可略過章節，甚至也增加可顯示使用者經常重播觀看片段的圖表內容。

另外，Google也強調在不影響使用體驗情況下，新版YouTube增加名為微光效果的功能，透過動態色彩取樣技術，可讓背景顏色配合影片內容調整，藉此產生細膩微妙的視覺效果，靈感則是源自螢幕在黑暗的房間裡所投射出光感，藉此營造YouTube內容觀看時的沉浸感。

在YouTube網頁版、行動版與電視版本更加入重新設計的深色主題，而影片播放清單也會套用相同的色彩處理方式，並且提供更詳細的播放清單資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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