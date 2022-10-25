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WhatsApp大當機！近10萬用戶回報故障 母公司Meta回應了

中央社／ 班加羅爾24日綜合外電報導
全球許多用戶的熱門通訊應用程式（App）WhatsApp已停止運作，包括印度、英國、南非、亞洲都有使用者回報，收發訊息和影片出現問題。 美聯社
全球許多用戶的熱門通訊應用程式（App）WhatsApp已停止運作，包括印度、英國、南非、亞洲都有使用者回報，收發訊息和影片出現問題。 美聯社

全球許多用戶的熱門通訊應用程式（App）WhatsApp已停止運作，包括印度、英國、南非、亞洲都有使用者回報，收發訊息和影片出現問題。

路透社報導，WhatsApp母公司Meta Platforms的發言人今天表示：「我們得知一些人現在發送訊息出現問題，我們正著手為所有人盡快修復WhatsApp。」

斷線追蹤網站Downdetector表示，截至格林威治時間7時50分左右，印度有超過1萬1000用戶回報故障，英國和新加坡各有6萬8000和1萬9000名用戶回報。

Downdetector透過核對多個來源的狀態報告來追蹤故障，其中一項來源為用戶自己到Downdetector的平台回報錯誤。

這次故障可能影響大量用戶。

WhatsApp Meta

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