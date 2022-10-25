數位密碼管理器沒人愛？他驚網售「空白帳號密碼紙」 內行人曝必買原因

隨著年紀變大，接觸的網站、軟體等工具愈來愈多，所創造帳號密碼也等比例增加，在登入帳號密碼時，是不是瞬間忘記該輸入哪一組呢？就有網友驚訝在購物網站上竟有販售「空白帳號密碼記事本內頁」，認為網路化時代怎麼還會賣這種紙本產物，但不少網友卻大讚「這很需要」。

Google在Android導入Passkeys、蘋果（Apple）推出「通行密鑰」功能，兩者都是支援無密碼登入方式，透過人臉辨識方式登入帳密，安全性更高。不過一名網友在批踢踢（PTT）Gossiping表示，日前在日本亞馬遜網站發現有販售「空白的帳號密碼內頁紙」，可填入自己的帳號密碼，夾在記事本內頁裡，該內頁紙還畫出格線，可以快速分辨大小寫，相當貼心。

網友驚訝，日本亞馬遜竟販售「空白的帳號密碼內頁紙」，讓他直呼真的有人在用嗎？引起網友熱議。（翻攝自PTT）

該「空白的帳號密碼內頁紙」還提供格線讓民眾寫帳號密碼相關資訊可以一目了然。（翻攝自PTT）

但他愈想愈奇怪，在網路化時代，反而回歸傳統手寫把密碼一個一個寫下來「不是會更危險嗎」？詢問網友意見，引起熱議。不少網友都提到手寫密碼仍盛行的關鍵因素在於「駭客怎麼盜？」、「這種紙本沒辦法遠端偷盜啊」，表示「老實說我很需要」、「我家保險箱用密碼寫下來根本不怕」、「中老年人很需要這種東西」、「蠻方便的阿 不然現在帳號密碼太多了。」

還有網友提到，現在網路密碼設定規則太過麻煩，「現在密碼規則雞雞歪歪的」、「改密碼還不能跟前幾次一樣」，有了空白帳密內頁紙記錄會更讓人放心。另外，就算真的用密碼管理器儲存，反而風險更高，「密碼管理器不是把雞蛋放同個籠子嗎」、「本機數位儲存比紙本還容易壞掉」。

《聯合新聞網》也實際到該產品頁面查看，該產品定價為610日幣（約台幣133元），附有10張空白帳號密碼內頁紙，還能發貨寄至台灣，今（25）日購買，最快11月1日到貨，整體產品評分為4.6顆星。

《聯合新聞網》也實際到該產品頁面查看，該產品定價為610日幣（約台幣133元），附有10張空白帳號密碼內頁紙，還能快速發貨寄至台灣。（翻攝自日本亞馬遜官網）

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