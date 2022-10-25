Google更新Android簡訊圖示 10個更方便新功能報你知！
除了在簡訊服務呼籲蘋果也加入RCS格式，Google稍早宣布將重新調整Android作業系統內的簡訊識別圖像，同時也預告將加入10項新功能。
其中，包含可針對特定簡訊內容回覆，並且讓簡訊傳送對象可以容易檢視，另外也能在不跳離簡訊app情況下觀看所傳遞的YouTube內容。
而針對iPhone裝置所傳來簡訊內容，接下來也能透過Android作業系統的簡訊內容回覆表情符號內容，同時也能顯示iPhone裝置傳來的表情符號。另外，使用者接下來也針對Android作業系統的簡訊中重要內容打星標記，方便日後查找諸如地址、電話等重要資訊。
使用者也能在簡訊中直接建立Google Meet線上會議，或是在日曆上建立活動時間，另外也能針對討論內容建立提醒事項。
同時，Google目前也讓Android作業系統的簡訊內容對應跨平台使用，例如可在Chromebook或Pixel Watch上檢視，更進一步與美國聯合航空 (United Airlines)合作，讓使用者能透過機上提供的United WiFi服務收發RCS簡訊內容。
至於在Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及包含Pixel 6、Pixel 6A、Pixel 6 Pro、三星Galaxy S22系列與Galaxy Fold 4上，Google將提供可將語音簡訊內容轉換成數位文字呈現的功能，方便使用者直接「閱讀」語音簡訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言