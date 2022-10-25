Google更新Android簡訊圖示 10個更方便新功能報你知！

除了在簡訊服務呼籲蘋果也加入RCS格式，Google稍早宣布將重新調整Android作業系統內的簡訊識別圖像，同時也預告將加入10項新功能。

其中，包含可針對特定簡訊內容回覆，並且讓簡訊傳送對象可以容易檢視，另外也能在不跳離簡訊app情況下觀看所傳遞的YouTube內容。

而針對iPhone裝置所傳來簡訊內容，接下來也能透過Android作業系統的簡訊內容回覆表情符號內容，同時也能顯示iPhone裝置傳來的表情符號。另外，使用者接下來也針對Android作業系統的簡訊中重要內容打星標記，方便日後查找諸如地址、電話等重要資訊。

使用者也能在簡訊中直接建立Google Meet線上會議，或是在日曆上建立活動時間，另外也能針對討論內容建立提醒事項。

同時，Google目前也讓Android作業系統的簡訊內容對應跨平台使用，例如可在Chromebook或Pixel Watch上檢視，更進一步與美國聯合航空 (United Airlines)合作，讓使用者能透過機上提供的United WiFi服務收發RCS簡訊內容。

至於在Pixel 7、Pixel 7 Pro，以及包含Pixel 6、Pixel 6A、Pixel 6 Pro、三星Galaxy S22系列與Galaxy Fold 4上，Google將提供可將語音簡訊內容轉換成數位文字呈現的功能，方便使用者直接「閱讀」語音簡訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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