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蘋果明起在App Store加入更多廣告欄位 只有「這國家」除外

聯合新聞網／ 楊又肇

日前透露將在App Store增加更多廣告欄位之後，蘋果開始透過電子郵件通知開發者，表示將從美國西岸時間10月25日開始，將於中國以外國家地區的App Store正式增加廣告欄位

依照說明，新增加的廣告欄位會放置在「Today」分頁及app詳細說明頁面內，並且以藍色背景與清楚的標示明顯告知此為廣告內容，避免造成引誘使用者誤按等爭議。

在此之前，蘋果已經證實將在App Store增加更多廣告欄位，並且向開發者發出線上技術研討會議邀請，希望吸引開發者透過新增廣告欄位增加app曝光機會，而蘋果方面也能透過此廣告欄位增加營收。

蘋果說明新增廣告欄位，主要是為了增加更多app內容推廣機會，同時強調新增廣告欄位同樣遵循蘋果制訂的隱私標準，亦即不會向未滿18歲的使用者推薦個人化廣告，同時也不會利用機敏資料進行精準的廣告內容推送。

目前「Today」分頁內容都是由蘋果內部挑選，但此次增加廣告欄位選項，則是讓開發者能透過此高流量頁面曝光廣告內容，藉此吸引更多人下載其宣傳app。不過，相關看法也認為此為蘋果增加營收手段之一，先藉由過去幾年累積「Today」分頁的瀏覽量，此次再透過新增廣告欄位吸引開發者透過此頁面增加app內容曝光量，進而增加廣告營收。

蘋果先前也曾透露強化其廣告業務，而此次在App Store增加廣告欄位，甚至明年也傳出將在Apple Maps服務頁面加入搜尋結果廣告，藉此增加蘋果服務項目的營收比重。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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