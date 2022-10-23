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報導指稱美國政府 可能針對Elon Musk近期商業投資展開安全調查

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，美國總統拜登團隊正著手討論，是否需要針對Tesla執行長Elon Musk近期的商業投資行為進行安全調查，其中包含對Twitter的收購交易，以及近期說明對於烏克蘭地區的Starlink衛星連網服務投資事宜。

消息人士指稱，美國政府對於Elon Musk近期準備透過額外融資方式，藉此支付以每股54.2美元的原始報價收購Twitter所需費用，以及曾透露無法長期資助烏克蘭地區的Starlink衛星連網服務運作的情況感到擔心。

原因在於Elon Musk尋求融資對象，包含有「中東股神」稱號、Twitter最大股東身分的沙烏地阿拉伯王子Al Waleed bin Talal Al Saud，以及由加拿大籍華人企業家趙長鵬創立的幣安 (Binance)，另外也包含卡達主權財富基金，因此讓美國政府擔心可能因此讓海外機構透過Twitter影響美國境內網路言論風向。

此外，對於Elon Musk表示在每月虧損近2000萬美元強況下，將無法繼續資助烏克蘭Starlink衛星連網服務，甚至透露曾與俄羅斯總統普丁聯繫的說法，更被解讀成對俄羅斯友好行為，因此更讓美國政府擔心Elon Musk近期投資是否影響美國國家安全。

不過，Elon Musk後來透過Twitter發文表示，未來依然會向烏克蘭地區免費提供Starlink衛星連網服務，但顯然仍讓美國政府為此感到擔憂。至於目前是否能在10月28日以前順利收購Twitter，Elon Musk似乎尚未透露具體細節，但稍早則是透露計畫裁減多達75%比例的Twitter員工人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 烏克蘭 俄羅斯

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