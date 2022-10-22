抖音失寵了？年輕人改玩「這款社群APP」 上架僅2個月直衝蘋果榜首

抖音失寵了？過去被視為社群APP龍頭的TikTok輸給了一款才剛上架不過2個月的新款APP「Gas」，它自今（2022）年8月上架後，至今已累計超過50萬次下載量。

根據《彭博社》報導，這款叫做「Gas」的APP是時下美國高中生最流行的社交軟體，自今（2022）年8月上架以來，至今已被下載超過50萬次，且在上周成功超越社群APP龍頭TikTok、BeReal，成為App Store上免費下載排名第一的應用程式。

「Gas」設計成可以回答一系列關於朋友的問題，僅連結用戶同校的同學、朋友或是朋友的朋友，在相互連結的關係下鼓勵用戶勇於「讚美」他人。

不過，開發人員也別高興得太早，據Sensor Tower數據顯示，像在今年初一度爆紅的BeReal如今日活躍率下降，更慘的是僅9%的安卓用戶會每天開啟BeRea，比TikTok和Instagram還低，因此上架僅2個月時間的「Gas」未來人氣會如何發展，還有待觀察。

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