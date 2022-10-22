聽新聞
test
0:00 / 0:00
抖音失寵了？年輕人改玩「這款社群APP」 上架僅2個月直衝蘋果榜首
抖音失寵了？過去被視為社群APP龍頭的TikTok輸給了一款才剛上架不過2個月的新款APP「Gas」，它自今（2022）年8月上架後，至今已累計超過50萬次下載量。
根據《彭博社》報導，這款叫做「Gas」的APP是時下美國高中生最流行的社交軟體，自今（2022）年8月上架以來，至今已被下載超過50萬次，且在上周成功超越社群APP龍頭TikTok、BeReal，成為App Store上免費下載排名第一的應用程式。
「Gas」設計成可以回答一系列關於朋友的問題，僅連結用戶同校的同學、朋友或是朋友的朋友，在相互連結的關係下鼓勵用戶勇於「讚美」他人。
不過，開發人員也別高興得太早，據Sensor Tower數據顯示，像在今年初一度爆紅的BeReal如今日活躍率下降，更慘的是僅9%的安卓用戶會每天開啟BeRea，比TikTok和Instagram還低，因此上架僅2個月時間的「Gas」未來人氣會如何發展，還有待觀察。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言