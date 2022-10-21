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YouTube Premium漲價了！最高貴4倍 網友哭喊要「移民」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube Premium發信通知用戶，將在11月21日起陸續在8個國家調漲訂閱費用。（路透）
YouTube Premium發信通知用戶，將在11月21日起陸續在8個國家調漲訂閱費用。（路透）

荷包又縮水了！在YouTube付一點錢就可以觀看免廣告的訂閱服務YouTube Premium將要漲價了，且漲幅近4倍，讓不少台灣網友哀號半夜收到漲價通知，準備透過VPN（Virtual Private Network，虛擬專用網路）「再次移民」到其他國家購買訂閱服務。

一名網友在批踢踢（PTT）Lifeismoney表示，突然收到官方寄來的通知，表示11月21日起調漲YouTube Premium家庭方案的費用，由於他是以VPN跳板到阿根廷訂閱YouTube Premium，每月原為179阿根廷披索（約台幣38元），一口氣漲至699阿根廷披索（約台幣147元），漲幅近4倍，讓他自嘲「問了一些土生土長的阿根廷朋友也都有收到」，詢問「其他國家」的網友是否也收到訊息，想準備「移民」他國了。

有網友收到YouTube寄來的漲價通知，阿根廷YouTube Premium家庭方案漲幅近4倍，讓他直呼想「移民」。（翻攝自PTT）
有網友收到YouTube寄來的漲價通知，阿根廷YouTube Premium家庭方案漲幅近4倍，讓他直呼想「移民」。（翻攝自PTT

據外媒報導，YouTube發言人Marni Greenberg表示，會在11月21日起，於美國、加拿大、英國、日本、印尼、巴西、土耳其和阿根廷調整YouTube Premium家庭方案的價格，但個人方案價格並非每個國家都調漲，目前已公布的6個國家的家庭方案調整價格如下：

．美國

（家庭）17.99美元→22.99美元（約台幣579元→740元）

．加拿大

（家庭）17.99加幣→22.99加元（約台幣420元→537元）

．英國

（家庭）17.99英鎊→19.99英鎊（約台幣648元→720元）

．阿根廷

（個人）119阿根廷披索→389阿根廷披索（約台幣25元→82元）
（家庭）179阿根廷披索→699阿根廷披索（約台幣38元→147元）

．土耳其

（個人）16.99土耳其里拉→29.99土耳其里拉（約台幣29元→52元）

．日本

（家庭）1780日幣-> 2280日幣（約台幣383元→488元）

土耳其個人方案也漲2倍

除了阿根廷一口氣調高近4倍價格外，土耳其的個人方案價格也貴了近2倍。YouTube發言人提到，並非隨意調漲YouTube Premium價格，也了解對會員來說不太容易，新價格反映YouTube Premium的價值，能開發更多進階功能。

目前調漲方案並未納入台灣，台灣YouTube Premium安卓（Android）版個人方案每月為179元，家庭方案為每月269元；iOS版個人方案為230元、家庭方案為350元，可以離線觀看、背景播放，並有無廣告干擾的觀影體驗。

YouTube Premium可以離線觀看、背景播放，並有無廣告干擾的觀影體驗。（翻攝自YouTube官網）
YouTube Premium可以離線觀看、背景播放，並有無廣告干擾的觀影體驗。（翻攝自YouTube官網）

阿根廷 台幣 土耳其 移民

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