KONAMI確定打造互動式串流影視作品《沉默之丘：Ascension》 2023年推出
在稍早進行的「SILENT HILL Transmission」直播內容中，KONAMI確認將與美國Genvid Entertainment、Bad Robot Games、Behaviour，以及DJ2 Entertainment共同合作，將在2023年推出以大型規模即時互動形式打造的互動式串流影視作品《沉默之丘：Ascension》 (Silent Hill: Ascension)。
《沉默之丘：Ascension》將以Genvid Entertainment旗下互動串流技術製作，將結合社群、即時敘事，以及互動性，將讓觀眾可在觀看影視內容過程中，透過即時選擇互動，與眾人一同改變劇情走向。
目前KONAMI並未公布《沉默之丘：Ascension》，同時也未說明預計推行平台，而具體內容則預計會在2023年推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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