快訊

一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

台北市長選舉歷來抽籤人數最多的一次！陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台中市長選舉 盧秀燕3號、蔡其昌2號、陳美妃1號

KONAMI確定打造互動式串流影視作品《沉默之丘：Ascension》 2023年推出

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早進行的「SILENT HILL Transmission」直播內容中，KONAMI確認將與美國Genvid Entertainment、Bad Robot Games、Behaviour，以及DJ2 Entertainment共同合作，將在2023年推出以大型規模即時互動形式打造的互動式串流影視作品《沉默之丘：Ascension》 (Silent Hill: Ascension)。

《沉默之丘：Ascension》將以Genvid Entertainment旗下互動串流技術製作，將結合社群、即時敘事，以及互動性，將讓觀眾可在觀看影視內容過程中，透過即時選擇互動，與眾人一同改變劇情走向。

目前KONAMI並未公布《沉默之丘：Ascension》，同時也未說明預計推行平台，而具體內容則預計會在2023年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 美國

延伸閱讀

《沉默之丘2》重製版公開PS5獨佔至少1年 標榜超快數據串流免看讀取畫面

Konami公開《沉默之丘》3新作Townfall、f、Ascension 台灣發跡團隊參與製作！

「在Google失敗的地方取得成功」 Netflix續攻雲端遊戲曝這些理想

降低「寄生帳號」見效？Netflix全球增加241萬名新訂閱用戶

相關新聞

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

不少人在查詢較敏感內容時，都會開啟無痕視窗，希望不會留下任何瀏覽紀錄，但最近Google卻因為隱私視窗不夠無痕，而面臨集體訴訟，遭數百萬用戶求償，即便開始無痕視窗，仍持續在蒐集數據。

夠道地！Meta推人工智慧 祖克柏用「台語」對話台灣工程師

臉書母公司 Meta 本月19日宣布推出了口語翻譯系統（人工智慧機器人），Meta創辦人兼執行長祖克柏首次上線與機器人和...

降低「寄生帳號」見效？Netflix全球增加241萬名新訂閱用戶

近期透過增加個資轉移功能等設計，藉此降低濫用家庭共用帳號的情況，Netflix在稍早公布2022財年第三季財報結果中，確認在全球地區增加241萬名新訂閱用戶。

「在Google失敗的地方取得成功」 Netflix續攻雲端遊戲曝這些理想

影音串流龍頭Netflix積極開拓遊戲業務，本週二（18日）更在TechCrunch表示，Netflix去年藉由手遊大幅進軍遊戲領域，現在更希望可以透過串流媒體數據的專業知識，建造雲端遊戲服務用戶。

網友好嗨！《沉默之丘：Townfall》、《沉默之丘f》全新登場

除了宣布將重製《沉默之丘2》 (Silent Hill 2)，KONAMI更在「SILENT HILL Transmission」直播內容宣布推出全新作品《沉默之丘：Townfall》 (Silent Hill:Townfall)，以及《沉默之丘f》 (Silent Hill f)。

《沉默之丘2》重製版登場 要在PlayStation 5平台獨佔一年

KONAMI稍早透過直播內容「SILENT HILL Transmission」，正式宣布將重製《沉默之丘》 (Silent Hill)系列經典遊戲作品，首波將推出《沉默之丘2》 (Silent Hill 2)重製版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。